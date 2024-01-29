۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۰

حمله سرایا القدس به یک مرکز مهم لجستیک دشمن صهیونیست

مبارزان گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین از هدف قرار دادن یک مرکز لجستیکی مهم دشمن صهیونیست در شمال غرب غزه با موشک بدر۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که یک مرکزلجستیک و تجهیزات دشمن صهیونیست را در السودانیه در شمال غرب غزه هدف قرار داده است.

گردانهای قدس بیان کرد که در این عملیات از موشک بدر۱ استفاده کرده است.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: ما با موشک و خمپاره مرکز حمایت لجستیکی مهم نظامیان و جنگ افزارهای دشمن صهیونیست را در منطقه السودانیه در شمال غرب غزه هدف قرار دادیم. اشغالگران از این مرکز برای تعمیر و نگهداری جنگ افزارهای خود و نیز امور مربوط به تدارکات آب، غذا و دارو استفاده می کنند.

گردانهای قدس از درگیری شدید در خان یونس نیز خبر دادند.

از سوی دیگر گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی را هنگام ماموریت جاسوسی بر فراز شهر بیت لاهیا در شمال غزه تحت سیطره خود قرار داده است.

