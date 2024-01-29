شهادت ۳۳ فلسطینی در منطقه النصیرات غزه در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به خانه‌های فلسطینیان در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه، ۳۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است در ۱۱۵ روز اخیر جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه قریب به ۲۷ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۶۵ هزار نفر زخمی شده اند. اکثر آمار شهدا و مجروحان در غزه نیز به زنان و کودکان اختصاص دارد.

براساس اعلام نهادهای بین المللی در شرایط کنونی بیش از ۷۰ درصد از منازل و تأسیسات زیربنایی نوار غزه ویران شده و خطر بیماری و بحران گرسنگی به شدت مردم این باریکه را در معرض تهدید قرار داده است.