به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در دیدار با مجموعه استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک اتفاق ارزشمند پرتاب ۳ ماهواره به فضا که مایه عزت و اقتدار جامعه اسلامی شد اظهار کرد: این‌گونه اتفاقات که هر از گاهی دانش ایرانی را به رخ جهانیان می‌کشد، ایجاد شعف و قدرت در ملت را به‌همراه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با بیان اینکه ایرانیان حتی ۳ هزار سال قبل مشهور به اهل علم و دانش بودند، افزود: پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرمودند علم اگر در ستاره ثریا باشد، انسان‌هایی از سرزمین فارس به آن دست پیدا می‌کنند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به پیشروی دنیا به سمت روابط علمی و تلاش دولت‌ها برای تقویت شبکه‌های ارتباطی خود در داخل و خارج عنوان کرد: دولت الکترونیک امروز از اهمیت خاصی برخورد است که در کشور ما نیز در حال اجراست‌.

امام جمعه رشت با بیان اینکه وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات امروز در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اشتغال‌آفرینی، اشتغالزایی، توسعه علم، صنایع و معادن و… حضور دارد افزود: در آینده نه‌چندان دور، این وزارتخانه در عرصه فرهنگ و تربیت هم گام‌های مؤثری برمی‌دارد.

وی با اشاره به نقش تجارت و فرهنگ در وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات عنوان کرد: وزارت ارتباطات امروز بر لایه‌های مختلف زندگی مردم احاطه دارد و نقش آن بر کسی پوشیده نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با بیان اینکه امروز کشوری قدرت می‌یابد که در عرصه‌های علمی پیشتاز باشد، افزود: آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، با حیله و نیرنگ اقدام به جمع کردن افکار اندیشمندان جهان کرد و سعی کرد علم بشر را با قلدری و زور از آنِ خود کند.

آیت‌الله فلاحتی خطاب به مدیران مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان گیلان گفت: افزایش دانش مرتبط با این وزارتخانه را در دستور کار داشته باشید و در این زمینه فکر کنید و در این مسیر، پارک‌های علم و فناوری، مراکز دانش بنیان و سایر نهادها می‌توانند نقش‌آفرین و کمک‌کننده باشند از طرفی جوانان خلاق و خوبی داریم که گاهاً کسی به آنان توجه نمی‌کند؛ مسئولان باید به سراغشان بروند.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه علم و دانش مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعاً در عرصه تربیت اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد افزود: این مجموعه در آینده می‌تواند در عرصه تربیت انسان‌هایی که مدیرانِ آینده خواهند شد نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از سرقت کابل‌ها نیز باید فکر و راه‌حل مناسبی اتخاذ شود تصریح کرد: از دانشگاهیان و جوانان خوش‌فکر در موارد مختلف کمک و نظرخواهی شود.