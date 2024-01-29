حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه های آبرسانی شهری اظهار داشت: آبرسانی به شاپورآباد - محسن آباد برخوار، اصلاح شبکه آبرسانی شهرک روشن دشت، خطوط انتقال جهت اتصال مخزن قدیم به جدید شهرضا و چاه امیر کبیر این شهر که شامل ۵.۵ کیلومتر لوله گذاری در جنوب شهرضا می شود و همچنین مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی جدید دامنه فریدن چهار پروژه ای هستند که در بخش شهری با هزینه اجرایی ۶۶۰ میلیارد ریال افتتاح می شوند.

وی جمعیت تحت پوشش پروژه های آبرسانی شهری را ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها ۱۴.۴ کیلومتر خط انتقال، یک چاه با ظرفیت ۱۰ لیتر در ثانیه، دو باب مخزن با ظرفیت ۳ هزار متر مکعب و دو باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۸۰ لیتر در ثانیه اجرایی شده است.

مدیر عامل و رییس هیات مدیره آبفای استان اصفهان به تشریح پروژه های آبرسانی بخش روستایی پرداخت و گفت: ۱۳ پروژه در بخش روستایی با هزینه اجرایی ۴۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که ۳۲ روستا با جمعیت ۲۲ هزار و ۸۳۲ نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

اکبریان گفت: پروژه های آبرسانی به روستاهای سعید آباد، قشلاق، درب امام زاده و فرج آباد گلپایگان، روستای کوچری (رباط زیلیا) گلپایگان، مجتمع لای سیاه نایین روستاهای کبرآباد - رحیم آباد و روستای چهلخانه فریدن در این ایام افتتاح می شوند.

وی در خصوص مخازن بخش روستایی نیز گفت: مخزن مجتمع آبرسانی کیفته گیویسین و قنات سمیرم با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب، مخزن نور آباد پادنا سمیرم و مخزن امام زاده علی اکبر شهرضا هر کدام با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب و مخزن روستای کلهرود شاهین شهر با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب با هدف آبرسانی پایدار و محرومیت زدایی از روستاها افتتاح می شوند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان دیگر پروژه های بخش روستایی را خط انتقال آب به روستای محمدیه شهرضا، اصلاح شبکه های آب روستاهای دزج، همگین و قمیشلو دهاقان؛ روستاهای تینجان و یکلنگی شهرستان کوهپایه؛ روستاهای علی آباد، پرمه ظاهر آباد، پرمه تقی آباد پرمه قهرمان آباد، پرزگان سفلی، اصفهانک مشاعی، اصفهانک سفلی، ورباد علیا، ده کلبعلی و مجتمع خرسانک شهرستان چادگان و روستای اسلام آباد فریدونشهر برشمرد.