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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

فرماندار اهواز:

صلاحیت ۳۵ داوطلب دیگر در حوزه انتخابیه اهواز تأیید شد

صلاحیت ۳۵ داوطلب دیگر در حوزه انتخابیه اهواز تأیید شد

اهواز- فرماندار اهواز گفت: صلاحیت ۳۵ داوطلب دیگر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأیید صلاحیت ۳۵ داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بیان کرد: تاکنون در مجموع صلاحیت ۲۶۵ داوطلب مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، کارون، حمیدیه و باوی تأیید شده است.

فرماندار اهواز گفت: انتخابات نماد مردم سالاری دینی و دموکراسی است و همه باید تلاش کنیم تا این انتخابات پرشور و با مشارکت بالا برگزار شود.

وی خبر داد: ۶۱۱ شعبه اخذ رأی برای انتخابات در شهرستان اهواز تعیین شده است.

کد مطلب 6008520

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