اعتصاب غذای یک روزه کارمندان آمریکا در همبستگی با مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی نیوز گروهی از کارمندان دولت آمریکا در همبستگی با غزه و در تلاش برای جلب توجه جهانیان و مردم آمریکا به بحران انسانی در غزه و محکوم کردن سیاست جو بایدن در قبال حمایت از رژیم صهیونیستی، اعتصاب غذای یک روزه اعلام کردند.
نمایندگان گروهی تحت عنوان فدرالیستهای متحد، متشکل از دهها کارمند دولتی که از رویدادهای غزه ناامید شدهاند و قبلاً اعتصابی را در اوایل ماه جاری سازماندهی کرده بودند، به روزنامه گاردین گفتهاند که اعتصاب غذای یک روزه را آغاز خواهند کرد.
انتظار میرود که کارمندان شرکتکننده با لباسهای مشکی یا چفیه یا سایر نمادهای همبستگی با مردم فلسطین به دفاتر خود بیایند.
یکی از کارمندان به نمایندگی از این گروه گفت: «اعتصاب غذا پاسخی به استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و جلوگیری از ورود غذا به غزه است.»
بر اساس گزارشهای سازمان ملل، بیش از ۲ میلیون نفر در نوار غزه در خطر قحطی به سر میبرند.
مردم در نوار غزه از شدت گرسنگی اقدام به استفاده از مواد غذایی نامتعارف و غیرقابل مصرف کردهاند که این اتفاق سلامت غذایی مردم و به خصوص کودکان را به شدت به خطر میاندازد.
به گزارش منابع خبری بسیاری از خانوادهها در سراسر منطقه محاصره شده به دلیل کمبود مواد غذایی مجبور شدهاند برای تهیه نان با روشهای سنتی مواد مختلفی را با آرد مخلوط کنند و دست به تهیه غذای روزانه بزنند.
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