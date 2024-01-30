۵۸ طرح دهه فجر در آشتیان کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد

علی وروانی فراهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح‌های دهه فجر شهر آشتیان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر امسال ۵۸ طرح با اعتبار ۶۷۰ میلیارد ریال کلنگ زنی و یا به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار آشتیان افزود: از این تعداد ۵۱ طرح قابل افتتاح و عملیات اجرایی ۶ طرح نیز آغاز می‌شود که با اجرای این طرح‌ها برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی فراهم می‌شود.

وی گفت: بهره برداری از مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت، پل هوایی، طرح‌های عمرانی روستایی، آسفالت و جدول گذاری، ۶ واحد مسکن ملی مددجویی در شهر و روستا، یک واحد مرغداری ۶۰ هزار قطعه‌ای، واحد صنایع فلزی روستایی، احداث شبکه‌های برق هوایی طرح بهارستان، اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی، افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در روستا، افتتاح چمن ورزشی در روستاهای شهر دلیجان، دیدار با خانواده شهدا تعدادی از طرح‌های مهم قابل افتتاح شهرستان آشتیان در ایام الله دهه فجر است.