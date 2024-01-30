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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

فرماندار آشتیان:

۵۸ طرح دهه فجر در آشتیان کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد

۵۸ طرح دهه فجر در آشتیان کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد

آشتیان- فرماندار آشتیان گفت: همزمان با دهه فجر ۵۸ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۶۷۰ میلیارد ریال کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد.

علی وروانی فراهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح‌های دهه فجر شهر آشتیان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر امسال ۵۸ طرح با اعتبار ۶۷۰ میلیارد ریال کلنگ زنی و یا به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار آشتیان افزود: از این تعداد ۵۱ طرح قابل افتتاح و عملیات اجرایی ۶ طرح نیز آغاز می‌شود که با اجرای این طرح‌ها برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی فراهم می‌شود.

وی گفت: بهره برداری از مرکز جامع سلامت، خانه بهداشت، پل هوایی، طرح‌های عمرانی روستایی، آسفالت و جدول گذاری، ۶ واحد مسکن ملی مددجویی در شهر و روستا، یک واحد مرغداری ۶۰ هزار قطعه‌ای، واحد صنایع فلزی روستایی، احداث شبکه‌های برق هوایی طرح بهارستان، اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی، افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در روستا، افتتاح چمن ورزشی در روستاهای شهر دلیجان، دیدار با خانواده شهدا تعدادی از طرح‌های مهم قابل افتتاح شهرستان آشتیان در ایام الله دهه فجر است.

کد مطلب 6009043

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