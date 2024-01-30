حمیدرضا پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۵۰ عنوان ویژه برنامه تبیینی, فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و تولیدات محتوایی طی دهه فجر در مهدی‌شهر اجرا می‌شود، ابراز داشت: این برنامه‌ها در سطح مدارس، مساجد، پایگاه‌های بسیج، روستاها و در فضای مجازی و شرکت‌های صنعتی، جشن‌های خیابانی و امور بانوان در ۲۲ کمیته برنامه‌ریزی‌شده است.

وی بابیان اینکه شروع برنامه‌های دهه فجر امسال برگزاری زنگ انقلاب در سراسر مدارس شهرستان خواهد بود، افزود: برگزاری مراسم یادواره شهدا، دعوت از سخنرانان کشوری برای سه ویژه برنامه یوم الله ۱۲ از دیگر برنامه‌های این روز است.

دبیر ستاد دهه فجر مهدیشهر با بیان اینکه اجتماع رهپویان ولایت و عید انقلاب و تولید محتوا، گلبانگ انقلاب در دهه فجر، فراخوان عکس انقلاب، دیدار با خانواده معظم شهدا از برنامه‌های دهه فجر است، تاکید کرد: گلباران مزار شهدا، همایش رأی اولی‌ها (ره) و نشست‌های تخصصی نقش جوانان در پیروزی انقلاب و حضور مسئولان در تمامی مساجد و روستاها برای سخنرانی تحت عنوان گفتمان‌های تبیینی در ده شب از جمله برنامه‌های دهه فجر است.

دبیر ستاد گرامیداشت دهه فجر مهدی‌شهر ابراز داشت: اجرای مواسات و همدلی؛ برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس، برپایی ایستگاه‌های سلامت، همایش‌های ورزشی و کوهنوردی، تجلیل از فجر آفرینان، مسابقه‌های شعر خوانی مقاله نویسی کتابخوانی، تجلیل از زنان پیشگام و پویش همگانی ختم قرآن کریم از دیگر برنامه‌های دهه فجر شهرستان است.

پارسا از برگزاری مسابقه فجر انقلاب و ویژه برنامه‌های مختلف کودک و نوجوان خبر داد و بیان کرد: نمایشگاه لاله‌های انقلاب، پویش همگانی الله اکبر، نورافشانی و… از دیگر برنامه‌هایی که طی این ایام از سوی کمیته‌های ۲۲ گانه تدارک دیده شده است.

وی بابیان اینکه ایام‌الله دهه فجر یادآور خاطرات، عبرت‌ها و سرمشق‌های تاریخی است، در ادامه تصریح کرد: تلاش شد تا در برنامه‌های دهه فجر تکریم شهدا و تبیین نقش رهبری امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب و نشست‌های تخصصی و تبیینی مد نظر قرار گیرد تا نسل جدید تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب را در اولویت خود قرار دهد.

دبیر ستاد دهه فجر مهدیشهر جشن مبعث و جشن بزرگ انقلاب را در کنار رزمایش اقتدار از برنامه‌های دهه فجر امسال مهدیشهر دانست و گفت: اردوی راهیان پیشرفت، کارگاه‌های آموزشی، گفتمان‌های دینی، جشنواره‌های ورزشی، حضور در روستاها، افتتاح پروژه‌های عمرانی، محافل انس با قرآن، ارسال پیامک به صورت روزانه، آذین‌بندی شهر و اصناف، برگزاری رژه موتوری و خودرویی، برگزاری مسابقات قرآن، برگزاری محافل انس با قرآن نیز در این دهه اجرا می‌شود.