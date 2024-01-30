فوت ۳۰۸ نفر در حوادث رانندگی برون شهری کرمانشاه

سرهنگ عبدالحسین زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه در مجموع ۶ هزار و ۲۲۳ فقره تصادف در جاده‌های استان به وقوع پیوست که نسبت به حوادث رانندگی برون شهری سال گذشته با ۶ هزار و ۹۵۵ مورد ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع ۶ هزار و ۲۲۳ فقره تصادف رخ داده طی سال جاری ۳ هزار و ۴۱۷ مورد آن خسارتی، ۲ هزار و ۵۵۵ مورد جرحی و ۲۵۱ مورد نیز فوتی بوده است.

سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵، ۵ و ۹ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال ۳۰۸ نفر در حوادث رانندگی محورهای مواصلاتی استان فوت کرده اند که نسبت به سال قبل خوشبختانه ۸ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ زارع تعداد مجروحان حوادث رانندگی امسال را نیز ۳ هزار و ۸۲۶ نفر عنوان کرد و گفت: این میزان در سال گذشته ۴ هزار و ۸۵ نفر بوده اند که ۶ درصد کاهش داشته است.