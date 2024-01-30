انتقاد از مجمع نمایندگان لرستان/ رنج بیکاری بر چهره جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی شامگاه سه‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سخنانی با بیان اینکه امیدواریم سفر معاون رئیس‌جمهور به لرستان پرخیروبرکت برای این استان باشد، اظهار داشت: ما این سفر را مکمل سفر اول رئیس‌جمهور قلمداد می‌کنیم و مقدمه‌ای برای سفر دوم رئیس‌جمهور.

وی عنوان کرد: بخش خصوصی لرستان با تنگناهایی مواجه بوده که دلیل بخشی از آنها استانی و بخشی نیز ممکن است به بیرون استان برگردد، امیدواریم باتدبیر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بر طرف شوند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به توسعه نامتوازن در کشور، عنوان کرد: باید شاهد پیشرفت همراه باعدالت در استان‌های مختلف کشور باشیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه مردم پشتوانه دولت سیزدهم هستند و در این راستا باید شاهد اصلاحات اقتصادی و تمرکز بر حل مسائل گمرکی، بانکی، مالیاتی و… باشیم، گفت: لرستان از توسعه نامتوازن رنج می‌برد، با این میزان اعتبارات سالیانه که بخشی از آنها تخصیص پیدا می‌کند و بخشی تخصیص پیدا نمی‌کند، نمی‌توان شاهد رفع مشکلات آن بود.

وی بیان داشت: رئیس‌جمهور نیز لرستان تأکید بر ویژه بودن استان لرستان داشتند، در لرستان صنعتی وجود ندارد که شاهد توسعه استان باشیم، لرستان و استان‌های زاگرس نشین با وجود برخورداری از مزیت‌های فراوان، در رشد اقتصادی جایگاه خوبی ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه در لرستان رنج بیکاری روی چهره جوانان بوده و خانواده‌ها را رنج می‌دهد، گفت: بیکاری جوانان بر رشد جمعیت، ازدواج و فرزندآوری در استان تأثیرگذار بوده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه میانگین درآمد سالیانه در لرستان نسبت به کشور نصف است و این امر رنج و سختی را بر مردم بیشتر می‌کند، ادامه داد: نیاز است که به لرستان توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه در مسیر تحول همراه با جهش لرستان همه مسئول هستند، افزود: بنده مسئول هستم، کارگزاران در نظام اجرایی مسئول هستند، مجمع نمایندگان استان مسئول هستند که در بعضی جاه‌ها، خود مجمع نمایندگان باید به مردم پاسخ بدهند، وقتی ۹ نماینده که باید همراه با هم باشند، همراهی با هم ندارند، در کنار قوه مجریه قرار نمی‌گیرند، در ایجاد وضعیت موجود مؤثر است، این را شفاف در خطبه‌های نمازجمعه مطرح کرده‌ام، در طول دوره‌های مختلف این کاستی را داشته‌ایم، این دوره هم این کاستی را داریم، عیان و آشکار است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر لزوم تکمیل سدهای در دست احداث استان، به‌ویژه سد «معشوره» و سد «بختیاری»، گفت: همچنین شبکه آبیاری سدهای استان تکمیل شوند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر لزوم احیای کارخانه‌های تعطیل لرستان، بیان داشت: ۳۵ هزار میلیارد تومان صنایع راکد در استان داریم.

وی تأکید کرد: باید در استان شاهد تحول عظیمی باشیم، همچنین مسائل دینی و فرهنگی لرستان باید موردتوجه جدی قرار گیرند.