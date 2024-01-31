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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۵

افزایش تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در درگیری‌های غزه

افزایش تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در درگیری‌های غزه

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به افزایش تلفات ارتش این رژیم در درگیری‌های نوار غزه اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان از هلاکت سه نظامی صهیونیست دیگر در درگیری‌های نوار غزه خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در جریان درگیری‌های شمال و جنوب نوار غزه تعدادی از نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده حال صهیونیست‌های زخمی شده در این درگیری‌ها وخیم اعلام شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه ارتش این رژیم نتوانسته به هیچ کدام از اهداف از پیش اعلام شده دست پیدا کند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نیز روز گذشته اذعان کرد که تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست بعد از بازگشت از نوار غزه دچار مشکلات روحی و روانی شده اند.

پیش از این نیز گزارش شده بود که نظامیان صهیونیستی که در حمله به نوار غزه شرکت کرده اند به دلایل مختلف از جمله ایستادگی جانانه نیروهای فلسطینی و مبارزه آن‌ها با عناصر دشمن دچار مشکلات روحی روانی شده اند.

رسانه‌های عبری زبان گزارش داده بودند که یک نظامی صهیونیست که از نوار غزه برگشته بود به دلیل دیدن کابوس به سمت نظامیان صهیونیست دیگر شلیک کرده بود.

کد مطلب 6009757

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