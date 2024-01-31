اجرای ۱۳۰ برنامه فرهنگی دهه فجر در شهرستان دیر

سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی نیا در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، اظهار داشت: در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران در اوج عزت، افتخار و سرافرازی قرار دارد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر ادامه داد: دهه فجر یادآور دورانی است که همبستگی و همکاری مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره)، به وقوع انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم ستمشاهی انجامید.
وی افزود: انقلاب اسلامی با هدایتهای امام خمینی (ره) و پس از ایشان با رهبری مقام معظم رهبری، ایران توانسته است با تحریمها و فشارهای بیسابقه از سوی دشمنان، ایستادگی کند و پیشرفتهای چشمگیری را در حوزههای مختلف رقم بزند.
حسینی نیا با بیان اینکه رسانهها در آگاهی بخشی و بیان پیشرفتهای انقلاب اسلامی و مبارزه با سیاهنماییهای دشمنان نقش بسیار ارزشمند و مهمی دارند گفت: اصحاب رسانه میتوانند افکار عمومی را به سمت توجه به دستاوردها و ارزشهای انقلاب هدایت کنند که باعث افزایش اعتماد و همبستگی مردم به نظام و حکومت شود و انگیزه آنها برای شرکت فعال در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر در ادامه به برنامههای دهه فجر اشاره کرد و اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در این دهه ۱۳۰ عنوان برنامه توسط پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج و کانونهای بسیج اقشار در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری یادواره اولین شهید زن جنوب کشور، برگزاری برنامههای فرهنگی، ورزشی و هنری، جشنواره مسابقات نقاشی، دیدار با خانواده شهدا و رزمندگان دوران انقلاب، برپایی نمایشگاه عکس از دیگر برنامههای این دهه است.
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