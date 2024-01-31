سقوط جنگنده اف-۱۶ آمریکا در ساحل غربی کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، براساس گزارش رسانه‌های محلی یک فروند جنگنده اف-۱۶ آمریکا بامداد امروز به وقت محلی در نزدیکی پایگاه هوایی گانسان در استان چونبوک(جئولا) در کره جنوبی سقوط کرد.

به نوشته خبرگزاری یونهاپ، خلبان این جنگنده به موقع از از کابین خارج شده و آسیبی ندیده است. نیروی هوایی آمریکا اندکی بعد از سقوط این جنگنده، آن را تایید کرد. در بیانیه تارنمای پایگاه گانسان آمده است که «خلبان با موفقیت و در صحت از جنگنده خارج شده و در حالت هوشیار به منظور ارزیابی شرایطش به یک مرکز درمانی منتقل شده است.»

این پایگاه همچنین علت این سانحه را وقوع یک «وضعیت اضطراری» در جریان پرواز اعلام و از ارائه جزئیات تا زمان تکمیل تحقیقات خودداری کرد.

دسامبر ۲۰۲۳ سانحه‌ای مشابه رخ داده بود و یک فروند اف-۱۶ آمریکایی در جریان پرواز آزمایشی بر فراز دریای زرد سقوط کرد.