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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

فرمانده انتظامی شاهرود:

شناسایی عنصر اصلی توزیع مواد در شاهرود/متهم ۶۰ ساله دستگیر شد

شناسایی عنصر اصلی توزیع مواد در شاهرود/متهم ۶۰ ساله دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از شناسایی عنصر اصلی توزیع مواد مخدر استان در شاهرود خبر داد و گفت: این متهم سابقه‌دار ۶۰ ساله دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شائینی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه در پی گزارش‌ها مبنی بر اقدام فردی در تهیه و توزیع مواد مخدر موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر در کمترین زمان موفق به شناسایی فرد مورد نظر شد.

وی ضمن بیان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر طی عملیات غافلگیرانه توانست این فرد را دستگیر کند، افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم فردی ۶۰ ساله و سابقه دار است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه این متهم در بازجویی به جرم خود مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر اعتراف کرد، ابراز داشت: در بازرسی از مخفیگاه این فرد بالغ بر چهار کیلو مواد مخدر سنتی نیز کشف و ضبط شد.

شائینی ضمن بیان اینکه این فرد جز عنصر اصلی توزیع مواد مخدر در استان سمنان بوده است، تصریح کرد: با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرد روانه زندان شد.

وی بابیان اینکه به دنبال ایجاد آرامش و امنیت در محلات هستیم، افزود: شهروندان هر گونه موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

کد مطلب 6009864

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