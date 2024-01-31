تردد روان در محورهای شمالی کشور/ بارش باران از فردا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور تردد در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان است و ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال دارای بارش پراکنده برف و باران، آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران، محور چالوس فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل ساسانی تا پایانه شهید کلانتری و در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع وجود دارد.

آخرین وضعیت جوی راه‌های کشور نیز بیانگر بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، مازندران، کردستان، اردبیل، گیلان، تهران، قم، مرکزی و همدان است.

محور پونل - خلخال و محور هشتگرد - طالقان محورهای مسدود غیرشریانی و محورهای سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان، وازک - بلده محورهای دارای انسداد فصلی هستند.