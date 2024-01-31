عضویت در کتابخانه موزه انقلاب و دفاع مقدس در دهه فجر رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان خالقی مدیر کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: به مناسبت ایام الله دهه فجر عضویت در کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از تاریخ ۱۱ تا ۲۲ بهمن به صورت رایگان است.

وی افزود: علاقمندان برای عضویت رایگان در کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی می‌توانند از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه به صورت مجازی به نشانی http://lib.iranhdm.ir و به صورت حضوری به کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مراجعه کنند.

مدیر کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: توسط کتابخانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با همکاری ستاد اقامه نماز جمعه، غرفه این کتابخانه هر هفته در نماز جمعه تهران آماده عضویت و ارایه کتاب به کودکان، نوجوانان، بانوان و علاقه مندان به کتاب‌های حوزه دفاع مقدس، مقاومت و انقلاب اسلامی است.

کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قرار دارد.