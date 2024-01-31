برنامه دهه فجر سازمان اوقاف و امور خیریه تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری به تشریح برنامه‌های سازمان در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌های این سازمان در ایام دهه فجر با عنوان امید اقتدار برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های دهه فجر در بقاع متبرکه شامل برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز گنبد امامزادگان، آذین بندی صحن بقاع متناسب با این ایام، پخش آواهای ماندگار و خاطره‌انگیز، عطر افشانی و غبارروبی از مقبره شهدای مدفون شده در بقاع، برگزاری نورافشانی و نصب تصاویر شهدا است که در بیش از ۶۰۰ بقعه صورت خواهد گرفت.

عادل اضافه کرد: پاسخ به شبهاتی که دشمنان نسبت به انقلاب و اهداف آن مطرح می‌کنند، اعزام ۱۶۸ مبلغ از قم و ۳۷۰ مبلغ استانی به اقصی نقاط کشور برای برگزاری برنامه‌های آموزشی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی دیگر از برنامه‌ها خواهد بود که در این طرح مبلغان با حضور در دانشگاه‌ها و مدارس و بقاع متبرکه به امر تبلیغ اهتمام خواهند داشت، برگزاری مانور سلامت در ۲۲۰ بقعه در طول دهه یکی دیگر از برنامه‌ها است که در این طرح بحث ویزیت رایگان و استقرار یونیت‌های دندان پزشکی در مناطق کم برخوردار دنبال می‌شود، برپایی نمایشگاه عرضه محصولات شمیم خدمت که مخاطبان آن بانوان خانه دار هستند یکی دیگر از برنامه‌های ایام دهه فجر است که در این طرح ۷۳ بقعه برای فروش محصولات در نظر گرفته شده است، همچنین فردا با شروع دهه فجر با یازدهمین طرح «قرار دوازدهم» آغاز می‌شود در این طرح در ۱۵۴ بقعه اهدای جهیزیه خواهیم داشت و همچنین یازده هزار و هفتاد بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند اهدا می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: برپایی محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین‌المللی داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه خیمه‌های انقلاب در صد بقعه، برپایی غرفه روایتگری عفاف و حجاب و مشاوره خانواده در پنجاه بقعه از دیگر برنامه‌های ایام دهه فجر خواهد بود.

وی با اشاره به ایام عید مبعث گفت: جشن مبعث در ۶۳۰ بقعه برگزار خواهد شد، نشست بصیرتی و تحلیل گام دوم در ۱۱۰ بقعه برپا می‌شود، راه اندازی کاروان‌های شادی در محلات و اجرای برنامه‌های شاد و متنوع از دیگر برنامه‌های سازمان به مناسبت ایام مبعث در دهه فجر است.

عادل عنوان کرد: در حوزه عمرانی تعداد پروژه‌های بقاع متبرکه از ابتدای سال ۷۳۵ بقعه دارای پروژه عمرانی بودند، که زیر بنا ۴۵۴ هزار و ۹۰۰ متر مربع بوده و اعتبار سه هزار ۴۷۲ میلیارد ریال بوده است، که در راستای تکمیل و تعمیر و نگهداری و طرح‌های جامع هزینه‌ها انجام شده، تعداد موقوفات ۳۰۲ پروژه بازسازی و تعمیر و نگهداری بوده و در بحث احداث ۲۴۳ پروژه بوده است. در چهار استان در بحث ملی مسکن در حال اقدام هستیم و جمعاً بیش از هزار هکتار از اراضی موقوفات به این امر اختصاص داده‌ایم. در روزهای آینده شاهد سفر رئیس جمهور به هرمزگان خواهیم بود و یکی از پروژه‌ها افتتاح پروژه تولید ماهی در قفس است تا هزار تن ماهی به سه هزار تن افزایش خواهد یافت اما افتتاحیه با هزار تن آغاز می‌شود.