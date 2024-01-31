۴ هزار نفر در خاش رأی اولی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب گل صالحی صبح امروز چهارشنبه در همایش رأی اولی‌های خاش، افزود: حضور رأی اولی‌ها در انتخابات سبب دلگرمی و تشویق خانواده‌ها و نیز برگزاری انتخاباتی باشکوه خواهد بود.

وی ادامه داد: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، تفتان و بخش‌های کورین و نصرت آباد زاهدان در ۱۱ اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.

صالحی اضافه کرد: بیش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر از عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیت و انتظامی، پشتیبانی و خدمات در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری ویژه حوزه انتخابیه خاش، تفتان، میرجاوه و بخش‌های کورین و نصرت آباد زاهدان دخیل هستند.

فرماندار خاش بیان کرد: انتخابات پیش رو، دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری علاوه بر شهرستان‌های خاش، میرجاوه، تفتان، در هشت حوزه فرعی و ۲۰۷ شعبه فعال شامل ۷۶ شعبه ثابت، ۱۳۱ شعبه سیار، ۶۶ حوزه شهری و ۱۴۱ حوزه روستایی در گستره حدود ۴۸ هزار کیلومتر مربع وسعت برگزار می‌شود.

صالحی گفت: این انتخابات، با چهار راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و صیانت از آرای مردم برگزار می‌شود و تمام توان و تلاش اعضای هیأت اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیت و غیره بر رعایت اصل امانت داری و صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز گفت: افزون بر ۲۸ هزار دانش آموز رأی اولی و بالغ بر ۵۰ هزار فرهنگی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری در سیستان و بلوچستان نقش آفرینی دارند.