به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشگاه بر اساس آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از بین دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، به صورت بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تا ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ جهت ثبت‌نام و شرکت در فراخوان، به سامانه گلستان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مراجعه کنند.