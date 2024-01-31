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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد بدون آزمون در دانشگاه خواجه نصیر

پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد بدون آزمون در دانشگاه خواجه نصیر

پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشگاه بر اساس آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از بین دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، به صورت بدون آزمون (استعدادهای درخشان) برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تا ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ جهت ثبت‌نام و شرکت در فراخوان، به سامانه گلستان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مراجعه کنند.

کد مطلب 6010233

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