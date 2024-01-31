فراجا در مسیر کار جهادی و علمی پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در نمایشگاه رهنامه‌ها و آئین‌نامه‌های فراجا با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و چهل و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: به جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت همراه و عزیزانی که از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وقت گذاشتند و از این نمایشگاه بازدید کردند خیر مقدم می‌گویم.

وی افزود: قبل از هر صحبتی باید گرامی بدارم یاد شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس و خصوصاً شهدای انتظامی، خاصه شهدایی که در سال ۱۴۰۲ جان شیرین شأن را برای اعتلای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کردند.

فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات هر سازمان و مجموعه، خاصه سازمان انتظامی، موضوع آئین نامه‌ها و رهنامه هاست گفت: رهنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به عنوان چراغ راه هستند که می‌توانیم با بهره‌گیری از آنها مسیر را با پویایی به پیش ببریم.

سردار رادان افزود: انصافاً مجموعه انتظامی در این مسیر، کار جهادی و علمی و مبتنی بر همه فرآیندهایی که می‌تواند مسیر راه ما باشد را انجام داده و ما در این حوزه پیشتاز هستیم و امیدواریم بتوانیم قبل از تاریخ در نظر گرفته شده، برنامه‌ها را به سرانجام برسانیم.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: ما در مجموعه انتظامی تلاش بر این داریم تا از آئین نامه‌ها و رهنامه‌ها در اقدامات اجرایی ملموس و به‌کارگیری شود و صرفاً اقدامات خود را بر مبنای ایجاد رهنامه و آئین نامه نمی‌دانیم.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه هم اکنون در ۲ پلیس ما در فرماندهی مرزبانی و یگان ویژه این آئین نامه‌ها و رهنامه‌ها به طور کامل اجرایی می‌شود، خاطر نشان کرد: در این ۲ بخش امروز اگر مسؤول یا مدیری بخواهد منتصب شود قطعاً باید آئین نامه‌های حوزه مأموریت خود را بشناسد و به حیطه کاری خود متناسب با نوع مأموریت آشنایی کامل داشته باشد.

سردار رادان به دو بخش تدوین و اجرای آئین نامه‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی که آئین نامه‌ها و رهنامه‌ها تدوین می‌شود بسیار حائز اهمیت است و بخش اجرایی آن قطعاً از بخش اول حائز اهمیت‌تر چرا که اگر آئین‌نامه‌ها به درستی اجرا نشود هر دو حوزه را تحت تأثیر خواهد قرار داد.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: این آئین نامه‌ها و رهنامه‌ها در ۲ گلوگاه اصلی و بسیار حائز اهمیت بررسی شده که اولی تأیید ضوابط شرعی و حقوقی آئین نامه هاست و دیگری سامانه جامع تدوین و بازنگری آئین نامه‌ها که به نوعی سعی شده به بهترین نحو تدوین شود تا مسیر را نشان دهد و چراغ را را روشن کند که آزمون و خطایی در کار نباشد.