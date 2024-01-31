۴۱پروژه در حوزه راهداری ایلام طی دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

سیدزاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام مبارک دهه فجر ۴۱ پروژه راهداری در مناطق مختلف این استان با اعتبار ۴۲۷ میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگ‌زنی می‌شود.

وی کرد: تکمیل پل صلواتی، ساماندهی سه راهی پل سیمره، تعمیرات ابنیه فنی شهرستان چوار (تکمیل پل قبله) از جمله طرح‌های افتتاحی در این ایام هستند.

وی افزود: آسفالت محورهای روستای "سرتنگ" به سمت روستای"لرینی"، ورودی شهر لومار، روستای "علیمرادخانی" به سمت "نورآباد"، خروجی شهر شباب تا پلیس راه، روستای "طاق گاورین" تا سه راهی بلاوه تره، ایلام به صالح آباد بعد از تونل کربلا، ۸ کیلومتر آسفالت چوار به حاج بختیار از دیگر پروژه‌های افتتاحی در دهه مبارک فجر هستند.

مدیرکل راهداری و نقل جاده‌ای استان ایلام یادآور شد: همچنین در این ایام آسفالت‌محورهای روستای "بان زیارت" به طول ۳.۵ کیلومتر، محور ششدار به چوار تا انتهای روستای "بهمن آباد"، "هفت چشمه"، محورهای "زرنه- چهل زرعی-کله جوب-حاجی حاضر" و "دهلران-اندیمشک-مورموری" افتتاح می‌شود.

به گفته چشمه خاور، بیس و روکش آسفالت پایانه برکت (فاز ۲)، بهسازی و روکش آسفالت محوطه پایانه مرزی و پایانه برکت و روکش آسفالت راه‌های شهرستان هلیلان از دیگر پروژه‌های افتتاحی در ایام مبارک دهه فجر است.

وی بیان کرد: ترمیم پل روستاهای "دوهارون" (منطقه بولی) و "عالی‌آباد" و سه دهنه پل مجاور، میکرو سرفیسینگ و اسلاری سیل حوزه شمال و جنوب استان از دیگر پروژه‌های افتتاحی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: اجرای سیستم روشنایی، نصب تابلوهای اطلاعاتی، نیوجرسی و اجرای خط کشی سطح راه‌های استان ایلام با محوریت اربعین از دیگر طرح‌های افتتاحی در مناطق مختلف استان در ایام دهه فجر است.

به گفته چشمه خاور، در این ایام ۲ پروژه کلنگ زنی اجرای شیار لرزاننده (رامبل استریپ) طولی و عرضی و سطح راههای استان (ملی) و احداث واریانت سنگر "نادر" شهرستان دهلران (ملی) نیز کلنگ زنی می‌شود.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها را افزون بر ۴۲۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی بیان کرد.