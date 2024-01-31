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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۳

«بورل» از راه‌اندازی ماموریت دریایی اروپا در دریای سرخ خبر داد

«بورل» از راه‌اندازی ماموریت دریایی اروپا در دریای سرخ خبر داد

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از راه‌اندازی ماموریت دریایی بروکسل در دریای سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه می‌ خواهند تا اواسط فوریه ماموریت دریایی در دریای سرخ راه‌اندازی کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، بهانه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این اقدام «محافظت از کشتی‌ ها در برابر حملات حوثی های یمن» (ارتش ملی یمن) ادعا شده است.

جوزف بورل در ادامه مدعی شد که بروکسل در صدد است تا درباره ساختار فرماندهی آن تصمیم گیری کند.

این در حالیست که ارتش ملی یمن پیش‌تر اعلام کرده بود که در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و در حمایت از مردم مظلوم این باریکه، به کشتی‌های متعلق یا وابسته به رژیم صهیونیستی که قصد عبور از دریای سرخ و آبراهه‌های حیاتی این دریا را دارند، حمله خواهد کرد.

در هفته های گذشته نیروهای ارتش ملی یمن اعلام کرده‌اند تا زمان ادامه تجاوزات رژیم جعلی اسرائیل در غزه کشتی‌های تحت مالکیت یا تحت پرچم این رژیم که در حال عبور از دریای سرخ هستند را هدف قرار خواهد داد.

کد مطلب 6010637

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