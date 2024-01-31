رقابت ۱۶۰ نجاتگر کردستان در مسابقات تخصصی امداد و نجات

پیام جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مسابقات تخصصی امداد و نجات به‌مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: مسابقات تخصصی امداد و نجات در کردستان، همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به روند برگزاری این مسابقات افزود: در این مسابقات ۱۶۰ نجاتگر خانم و آقا در ۶ آیتم به رقابت می‌پردازند.

وی بیان کرد: این آیتم‌ها شامل پیش بیمارستانی، جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات شهری (آوار)، جستجو و نجات در محیط‌های آبی، کوهستان و ارتفاع، طراحی اردوگاه و اسکان اضطراری هستند.

جلالی عنوان کرد: در این مسابقات نجاتگران به منظور آمادگی و نمایش مهارت‌های امدادی و توان مقابله با حوادث احتمالی به رقابت پرداخته و تمام تجربیات خود را برای اجرای بهتر عملیات‌ها، به کار خواهند گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان با اشاره به تلاش و انگیزه نجاتگران در این مسابقات تاکید کرد: تلاش در راستای ایجاد انگیزه در اعضای امدادی به عنوان یک نکته مهم در ایجاد آمادگی برای پاسخگویی مطلوب در حوادث، همیشه باید مورد توجه قرار گیرد و آموزش نیز یکی از اجزا مهم آمادگی و پیشگیری به شمار می‌رود.

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