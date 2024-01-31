تردد در تمام محورهای کردستان برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح‌الدین محمدی اظهار کرد: در حال حاضر محورهای منتهی به شهرستان‌های سقز - بانه، بیجار - کامیاران و محور سنندج - دهگلان - یاسوکند بارش برف گزارش شده است.

وی از وقوع کولاک و برف در گردنه و ارتفاعات استان خبر داد و افزود: تردد در تمامی محورهای استان و گردنه‌ها بدون مشکل برقرار است.

معاون راهداری اداره‌کل حمل و نقل جاده‌ای کردستان با تاکید بر اینکه نیروهای راهداری استان برای مواجهه با سامانه بارشی پیش رو از آمادگی کامل برخوردار هستند، عنوان کرد: رانندگان قبل از تردد در محورهای استان از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت محورها اطلاع پیدا کنند.

محمدی گفت: هموطنان در صورت تردد در محورها حتماً تجهیزات زمستانه با خود به همراه داشته باشند.

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