به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی شامگاه چهارشنبه تیم ملی برابر سوریه گفت: خدا را شکر می کنم و نهایت تشکر را از بازیکنان می کنم. از موقعی که ۱۰ نفره شدیم بازیکنانم با تمام توان بازی کردیم.

وی ادامه داد: یکی از بهترین بازیهای تیم ملی بود البته تا قبل از گلی که خوردیم. بعضی بازیکنان ما طوری بازی کردند که به تیم فشار آومد. این اتفاق بدی است. باید این موضوع را حل کنیم.

وی با بیان این که باید با اختلاف ۴ - ۵ گل پیروزی می شدیم گفت: باید طور رفتار کنیم که نگاه بالا به پایین دیگر در تیم ملی تکرار نشود. بزرگان تیم باید در این دیدار بزرگی می کردند که نکردند.

قلعه نویی ادامه داد: باید بتوانیم ریکاوری خوبی داشته باشیم و برای دیدار با ژاپن آماده شویم. بازی ما ۱۲۰ دقیقه طول کشید اما حریف کمتر فشار را تحمل کرد. امیدوارم بتوانیم به بهترین شکل آماده این دیدار شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: فوتبال می خواست ما را تنبیه کند که عاملش دو سه بازیکن بودند. امیدوارم تا فردا بتوانیم خوشحالی کنیم و بعد از آن برای دیدار با ژاپن آماده شویم.

وی ادامه داد: در چهار بازی گذشته نگاه خوبی به فوتبال ایران در حیث داوری وجود نداشته است. همان حرکاتی که بازیکنان حریف انجام می دادند و داوران کارت نمی دادند به بازیکنان ما کارت زرد دادند. به نظرم کارت زرد اول را نباید به طارمی می داد.

امیر قلعه نویی با بیان این که سه بازیکن تیم ملی در چند روز اخیر تمرین نکرده بودند گفت: بزرگترین پیروزی برای ما این بود که این بازیکنان به تمرین برگشتند و برای تیم ملی بازی کردند. اطمینان دارم که ما در دیدار برابر ژاپن بهتر بازی خواهیم کرد.