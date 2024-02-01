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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

سرکشی وزیر کار از کارخانه تن ماهی بندرعباس

سرکشی وزیر کار از کارخانه تن ماهی بندرعباس

بندرعباس - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان هرمزگان از خط تولید شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از ظهر پنجشنبه در اولین برنامه سفر به استان هرمزگان با همراهی جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در قالب دور دوم سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت از کارخانه تن ماهی بندر عباس بازدید کرد.

مرتضوی در این بازدید و در دیدار با مدیران کارخانه در جریان روند پیشرفت طرح‌های توسعه این مجموعه قرار گرفت.

وزیر کار همچنین با حضور در خط تولید کارخانه، با کارگران تن ماهی بندرعباس از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری دیدار و گفت و گو کرد.

کد مطلب 6011407

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