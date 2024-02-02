به گزارش خبرنگار مهر، مراسم خاکسپاری مرحوم جمشید جم از هنرمندان پیشکسوت موسیقی انقلاب و خواننده قطعه ماندگار «یار دبستانی من» صبح روز جمعه ۱۳ بهمن در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد.

در این مراسم اعلام شد که مراسم ترحیم این هنرمند فقید ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ روز یکشنبه ۱۵ بهمن در مسجد امام خمینی (ره) واقع در شهرک اکباتان تهران برگزار می‌شود.

جواد جمیری رییس سازمان بسیج هنرمندان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم جمشید جم گفت: مرحوم جم مدتی پیش مسؤول انجمن موسیقی بسیج بود و طی مدتی که در این سمت حضور داشت همواره خود را به عنوان هنرمندی دغدغه مند در موسیقی انقلاب معرفی کرد. او از جمله خوانندگانی بود هم موسیقی دستگاهی و هم موسیقی انقلاب را می‌شناخت.

وی افزود: جمشید جم هنرمندی اخلاق‌مدار، دین‌مدار و متعهدی بود که مشخصا درباره سرود «یار دبستانی من» تمام قد ایستاد و آن را برای نظام حفط کرد. مرحوم جم برای ما حکم یک استاد واقعی را داشت که در کنار استادی، انسانیت و دوستی را توامان برخوردار بود. او مدافع همه بچه‌هایی بود که در حوزه موسیقی سالم کار می‌کردند. ‌روندی که آن را در جریان برگزاری جشنواره های انقلابی نیز به شدت پیگیری می‌کرد.

رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به دیگر ویژگی‌های مرحوم جم اظهار کرد: استاد جم خود را وقف موسیقی کرده بود. دوم اینکه همواره با همه دوستانه برخورد می‌کرد و سوم اینکه هر آنچه داشت تقدیم هنرمندان موسیقی می‌کرد.‌ ویژگی‌هایی که بسیار ارزشمند هستند.

جمشید جم خواننده باسابقه کشورمان در عرصه موسیقی انقلاب شامگاه روز چهارشنبه ۱۱ بهمن بر اثر ایست قلبی در منزل خود درگذشت.