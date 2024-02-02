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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

سردار حسینی خبر داد؛

پیش بینی یخ زدگی شدید معابر در محورهای کوهستانی

پیش بینی یخ زدگی شدید معابر در محورهای کوهستانی

رییس پلیس راهور فراجا از یخ زدگی شدید معابر در محورهای کوهستانی خبر داد و گفت: شهروندان از سفر های غیر ضروری اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا گفت: بخش گسترده‌ای از کشور تحت تأثیر سامانه بارشی است که در استان‌های کوهستانی عمدتاً غربی، شمالی، شمال غربی و بخشی از مرکز همراه با بارش برف است و شرایط خاصی در تردد خودروها ایجاد کرده است.

وی افزود: دیشب و امروز صبح ۲ محور اصلی شیراز _ اصفهان محدوده ایزدخواست و محور سمنان _ دامغان در محدوده گرنهه آهوان مسدود بود بازگشایی شد ولی با توجه به شرایط برفی این ۲ منطقه کماکان احتمال اینکه به دلیل شرایط جوی مجبور به انسداد مسیر شویم هست.

سردار حسینی گفت: در حال حاضر محورهای پونل _ خلخال، هشتگرد _ طالقان، سمنان _ فیروزکوه، شاهرود _ گرگان هم به علت بارش برف فعلاً مسدود است.

رئیس پلیس راهور فراجا بیان داشت: به واسطه بارش برف و شرایطی که جاده دارد امشب و فردا جاده‌ها برای سفر وضعیت مناسبی ندارد و تاکید می‌کنیم هموطنان از سفرهای غیر ضروری به شدت اجتناب کنند و اگر سفر ضروری‌تر پیش دارند حتماً سفر را در طول روز انجام دهند.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم امشب با یخ زدگی شدید سطح معابر در محورهای کوهستانی مواجه باشیم علی رغم آماده‌باش همه همکاران توصیه می‌شود حتماً برای سفر شهروندان تجهیزات لازم همراه داشته باشند.

کد مطلب 6012141

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