اعتراض ۸۰۰ مقام آمریکایی و اروپایی به حمایت غرب از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۸۰۰ مقام آمریکایی، انگلیسی و اروپایی نامه‌ای را در اعتراض به حمایت دولت‌هایشان از رژیم صهیونیستی امضا کرده‌اند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این نخستین بار است که مقاماتی از کشورهای عضو ناتو علناً دولت‌های خود را به علت حمایت از رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار می‌دهند.

در نامه مقامات آمریکایی و اروپایی تأکید شده است که سیاست‌های کنونی دولت‌های آنها، جایگاه اخلاقی این کشورها را تضعیف کرده و توانایی آن‌ها را برای دفاع از آزادی و عدالت از بین می‌برد.

این مقامات همچنین اذعان کردند که این خطر منطقی وجود دارد که سیاست‌های دولت‌های آنها به نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه، جنایات جنگی و نسل کشی کمک کند.