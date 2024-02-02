همدلی و اتحاد بین مسئولان و عوامل برگزاری انتخابات مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز جمعه در جلسه ستاد انتخابات لرستان، اظهار داشت: همدلی و اتحاد بین مسئولین و عوامل برگزاری انتخابات بسیار مهمتر از اقدامات اجرایی انجام شده است.
وی تأکید کرد: اگر همدلی و اتحاد وجود داشته باشد این برهه انتخاباتی از تاریخ کشور نیز یک ظرفیت و فرصت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
استاندار لرستان همچنین در مورد حضور گسترده مردم لرستان در برهههای حساس تاریخی انقلاب، اظهار کرد: مردم لرستان همواره به این حضورها افتخار میکنند.
زیویار در ادامه ضمن تبریک و گرامیداشت فرارسیدن دهه فجر، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ماحصل سالها مبارزه ملت ایران بود که نتیجه آن حکومت جمهوری اسلامی بر پایهٔ مردمسالاری دینی بود.
وی تصریح کرد: حضور مردم در صحنههای مختلف انتخاباتی که زمینهساز نقشآفرینی ملت در تصمیمات کشور است محصول اساسی انقلاب اسلامی ایران است.
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