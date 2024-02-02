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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۷

استاندار لرستان:

همدلی و اتحاد بین مسئولان و عوامل برگزاری انتخابات مهم است

همدلی و اتحاد بین مسئولان و عوامل برگزاری انتخابات مهم است

خرم‌آباد - استاندار لرستان تأکید کرد: همدلی و اتحاد بین مسئولین و عوامل برگزاری انتخابات بسیار مهم‌تر از اقدامات اجرایی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز جمعه در جلسه ستاد انتخابات لرستان، اظهار داشت: همدلی و اتحاد بین مسئولین و عوامل برگزاری انتخابات بسیار مهم‌تر از اقدامات اجرایی انجام شده است.

وی تأکید کرد: اگر همدلی و اتحاد وجود داشته باشد این برهه انتخاباتی از تاریخ کشور نیز یک ظرفیت و فرصت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

استاندار لرستان همچنین در مورد حضور گسترده مردم لرستان در برهه‌های حساس تاریخی انقلاب، اظهار کرد: مردم لرستان همواره به این حضورها افتخار می‌کنند.

زیویار در ادامه ضمن تبریک و گرامیداشت فرارسیدن دهه فجر، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ماحصل سال‌ها مبارزه ملت ایران بود که نتیجه آن حکومت جمهوری اسلامی بر پایهٔ مردم‌سالاری دینی بود.

وی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف انتخاباتی که زمینه‌ساز نقش‌آفرینی ملت در تصمیمات کشور است محصول اساسی انقلاب اسلامی ایران است.

کد مطلب 6012289

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