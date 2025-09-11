موضوع رایزنی هیئت آمریکایی با رئیس جمهور بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی سفارت آمریکا در «ویلنیوس» (پایتخت لیتوانی) امروز پنجشنبه اعلام کرد که بلاروس ۵۲ زندانی از ملیت‌های مختلف را آزاد کرده است و آنها اکنون به همراه هیئت آمریکایی که برای آزادی آنها مذاکره کرده بود، در راه لیتوانی هستند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از این از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس خواسته بود تا بازداشت‌شدگان مذکور را آزاد کند.

این بزرگ‌ترین گروه زندانیانی به شمار می آیند که تاکنون توسط لوکاشنکو عفو شده‌اند.

سخنگوی سفارت آمریکا در لیتوانی در این ارتباط خبر داد: یک هیئت آمریکایی به مدیریت «جان کول» ( John Coale) معاون دستیار رئیس جمهور ترامپ پس از مذاکرات مینسک به ویلنیوس رفته و ۵۲ زندانی از ملیت‌های مختلف آزاد شده‌اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی بلاروس (بلتا) در این ارتباط اعلام کرد که زندانیان آزاد شده در روز پنجشنبه شامل ۱۴ تبعه خارجی از لیتوانی، لتونی، لهستان، فرانسه، انگلیس و آلمان هستند.

بلتا همچنین به نقل از «کول»، وکیلی که از طرف ترامپ فعالیت می‌کند، اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا به لوکاشنکو گفته است که ایالات متحده می‌خواهد سفارت خود را در مینسک بازگشایی کند!