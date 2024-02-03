به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌های شهر تهران انجام شد، شاهد شروع بار ترافیکی در مسیرهای شرقی، غربی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابر پرتردد و دارای ترافیک سنگین و نیمه سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه آبشناسان - سردار جنگل، ترافیک سنگین در علامه – شقایق و ترافیک نیمه سنگین در همت – اشرفی گزارش شده و در محدوده بزرگراه شهید بابایی در مسیر شرق به غرب نیروی زمینی هم ترافیک سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: ترافیک در مسیر آزادراه تهران کرج در ابتدای صبح سنگین است و انتهای بار ترافیکی در بزرگراه زین الدین- شمس آباد گزارش شده، همچنین ترافیک در محدوده بزرگراه شهید سلیمانی - محدوده صیاد، بابایی – روی پل و بزرگراه امام علی (ع) – جانبازان سنگین است.

وی افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های شیخ فضل الله –پل جناح، آبشناسان – اشرفی، همت بعد از جنت آباد، چمران - نهج البلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر گزارش شده است.

سرهنگ کشیر بیان داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین است که می‌طلبد شهروندان ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست به جهت لغزنده بودن برخی معابر فاصله طولی را با خودروی مقابل رعایت کرده و از سرعت و سبقت در این شرایط جدا خودداری نمایند. همچنین رانندگان از پر بودن باک بنزین مطمئن شوند و سیستم‌های خودرویی مانند بخاری را بررسی نمایند. همچنین تردد موتورسیکلت‌ها در شرایط بارانی و لغزنده بودن معابر ممنوع است و موتورسیکلت سواران نباید در این لحظات در معابر تردد کنند.

وی در خصوص مدیریت خوب معابر لغزنده در پی بارش برف در روز گذشته گفت: رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به همراه مدیران شهری در مناطق شهری حضور یافت و از نزدیک بر شن‌پاشی و رفع یخ زدگی‌ها و روان سازی ترافیک نظارت داشته تا شهروندان و رانندگان مخصوصاً افرادی که بهشت زهرا (س) مراجعه می‌کنند در ترافیک نمانند و سفری امن و ایمن را تجربه کنند.