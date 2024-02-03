تکنولوژی نانو حباب کیفیت آب را ۳ برابر افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروز آبادی پیش از ظهر شنبه در آئین رونمایی از فناوری نوین نانو حباب و بازدید از تصفیه خانه آب شهر ساوه اظهار کرد: بهبود کیفیت زندگی رضایتمندی تمامی مردم را به همراه دارد، از این رو رسانه‌ای شدن این دستاورد بسیار ضروری است تا مردم در جریان افتخارات فرزندان متخصص این مرز و بوم باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور افزود: تأثیرات قابل توجه اقتصاد دانش بنیان در تمامی حوزه‌های صنعت آب و فاضلاب ازن زنی، مدیریت شبکه‌های توزیع آب و فاضلاب، افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها مشهود است.

دهقانی گفت: یکی از دغدغه‌های حوزه آب در کشور، تغذیه گرایی از سد است که به میزان قابل توجهی، طعم، بو و رنگ آب را در صنعت آب و فاضلاب افزایش می‌دهد که دستاورد جوانان توانمند امروز به ثمر نشست و این مهم بسیار ستودنی و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی نانو حباب، منجر به افزایش ۲ تا ۳ برابری کیفیت آب شده است، گفت: امید است با بهره گیری از ظرفیت و تخصص جوانان همچنین حمایت دولت، بتوانیم گام‌های مؤثری در تأمین و افزایش کیفیت آب شرب در سایر سدها نیز برداریم و دغدغه مردم در این خصوص رفع شود.