۲۰۰۰ هکتار از سطح تالاب میانکاله احیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برای اولین بار شاهد هستیم که پروژه‌های زیست محیطی پیوست اقتصادی دارند، آن را رویکرد مناسبی برای مشارکت مردم دانست.

وی درباره احیای تالاب میانکاله با اظهار اینکه تاکنون دو هزار هکتار افزایش سطح را در تالاب شاهد بودیم، گفت: با توجه به عقب نشینی دریای خزر و کاهش سطح آب، سناریوهای متعددی برای احیای تالاب داریم.

وی گفت: اگر روند پیشروی به گونه‌ای باشد که تراز سطح آب دریا از سطح تالاب کاهش یابد، باید در وضعیت تدافعی قرار بگیریم و جلوی آب گرفته شود تا برنگردد.

سلاجقه با اظهار اینکه برای احیای تالاب نیازمند ۱۵ برنامه هستیم، لایروبی را از جمله طرح‌ها ذکر کرد و گفت: عملیات آبخیزداری در پایین دست، لایروبی آبروها، مدیریت حاشیه تالاب از جمله مسائل برای احیای تالاب است.