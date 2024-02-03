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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی:

مشکل تملک اراضی واقع در مسیر کنارگذر ایلخچی از طریق ماده ۹ رفع شد

مشکل تملک اراضی واقع در مسیر کنارگذر ایلخچی از طریق ماده ۹ رفع شد

تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از برطرف شدن مسئله تملک اراضی واقع در مسیر کنارگذر ایلخچی و آماده سازی طرح برای بهره برداری در حداقل زمان ممکن در قالب ماده ۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز شنبه در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری استان از طرح کنارگذر ایلخچی اظهار کرد: مهتمرین چالش این کنارگذر برطرف کردن موضوع تملک اراضی واقع در مسیر بود که با حضور رئیس کل دادگستری استان در قالب ماده ۹ حل شد.

وی افزود: کنارگذر ایلخچی تاکنون بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تعیین تکلیف شدن اراضی واقع در مسیر، این طرح در کوتاه‌ترین زمان به بهره برداری می‌رسد.

فتح‌زاده گفت: کنارگذر ایلخچی به علت قرار گرفتن در مسیر شهرک صنعتی سلیمی، دانشگاه شهید مدنی و استان‌های غربی کشور، نقش کلیدی در کاهش ترافیک، تسریع در حمل و نقل باری و مسافری، کاهش مرگ و میر و ایجاد آرامش برای ساکنان شهر خواهد داشت.

کد مطلب 6013238

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