مشکل تملک اراضی واقع در مسیر کنارگذر ایلخچی از طریق ماده ۹ رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز شنبه در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری استان از طرح کنارگذر ایلخچی اظهار کرد: مهتمرین چالش این کنارگذر برطرف کردن موضوع تملک اراضی واقع در مسیر بود که با حضور رئیس کل دادگستری استان در قالب ماده ۹ حل شد.

وی افزود: کنارگذر ایلخچی تاکنون بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تعیین تکلیف شدن اراضی واقع در مسیر، این طرح در کوتاه‌ترین زمان به بهره برداری می‌رسد.

فتح‌زاده گفت: کنارگذر ایلخچی به علت قرار گرفتن در مسیر شهرک صنعتی سلیمی، دانشگاه شهید مدنی و استان‌های غربی کشور، نقش کلیدی در کاهش ترافیک، تسریع در حمل و نقل باری و مسافری، کاهش مرگ و میر و ایجاد آرامش برای ساکنان شهر خواهد داشت.