مباحث روزمره سیاسی و اقتصادی ما را از افق انقلاب دور نکند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی خضری شامگاه شنبه در نشست آغاز به کار ستاد مردم ایران که در حسینیه چهار انبیا قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از مطالبات خدا از ما شکر نعمت است و همه باید برای نعماتی که خداوند به ما داده شاکر باشیم.

وی با بیان اینکه ایام پیش رو یک امتحان است و همه ما در امتحان هستیم، افزود: در جوی که حاکم است متوجه نیستیم که در چه برهه حساس و امتحان بزرگ قرار گرفته‌ایم.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان قزوین با بیان اینکه خیلی‌ها بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس فکر می‌کردند فرصت مجاهدت عنوان کرد: شرایط امروز کشور نشان می‌دهد فرصت مجاهدت و رشد برای انسان‌ها امروز نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: باطن انتخابات شاید یک میدان سیاست ورزی آمیخته با دروغ و فریب باشد و تلاش در این میدان که بوی مجاهدت دهد و این کار را برای مجاهدت سخت‌تر می‌کند.

حجت الاسلام خضری اضافه کرد: امروز نیاز است این محیط آلوده را که شیطان در آن نفوذ کرده را به میدان مقدس برای مجاهدت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه در مباحث روزمره سیاسی و اقتصادی جامعه باید مراقب افق انقلاب و اهداف بزرگ او بود، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم حرف امام جامعه بر روی زمین قرار بگیرد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان قزوین در پایان با بیان اینکه هر درصد رأی در انتخابات یک سنگر است و نباید آن را از دست دهیم، یادآور شد: در عصر مبارزه هستیم و باید بتوانیم صادقانه و بدون شک و تردید در افق پیش روی انقلاب مجاهدت کنیم.