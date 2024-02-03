به گزارش خبرنگار مهر، مسلم فلاح زاده، روز شنبه در نشستی خبری به مناسبت ایام دهه فجر با اشاره به پیشینیه شکلگیری شهرکهای صنعتی در استان یزد اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب از سال ۱۳۶۴ شکل گرفت و اکنون با گذشت ۴۲ سال از آن زمان، استان یزد دارای ۳۵ ناحیه و شهرک صنعتی مصوب است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی فعال هستند و دو مورد از شهرکهای مصوب نیز در زمره مناطق ویژه اقتصادی هستند.
فلاح زاده با اشاره به مأموریتهای شرکت شهرکهای صنعتی، ایجاد و تامین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای صنعتی، تعامل با بازارهای بین المللی، توسعه خوشه های کسب و کار، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه کسب کار، برگزاری تورهای صنعتی را از جمله این ماموریتها برشمرد.
حرکت شهرکهای صنعتی به سمت استفاده از آبهای غیرمتعارف
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد یکی از چالشهای شهرکهای صنعتی استان و واحدهای مستقر در آن را مسئله آب دانست و گفت: چارهای جز حرکت در مسیر استفاده از آبهای غیرمتعارف نداریم و این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز دیده شده بر این اساس اقداماتی در این راستا آغاز شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان اشتغالزایی انجام شده در شهرکهای صنعتی استان یزد یادآور شد: تاکنون در هزار و ۶۸۵ واحد مستقر و فعال در شهرکهای صنعتی استان، بیش از ۳۳ هزار شغل ایجاد شده است.
فلاح زاده در مورد تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان یزد نیز بیان کرد: از زمان شکلگیری این شهرکها تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان برای زیرساختهای شهرکها سرمایه گذاری شده است.
برای تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است
وی ادامه داد: برخی دیگر از شهرکها نیازمند آماده سازی هستند که برای تکمیل زیرساختهای آنها به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در پاسخ به سؤوال مهر در مورد خوشههای در دست اقدام در استان بیان کرد: در حال حاضر ۶ خوشه صنعتی شامل محصولات کنجدی، کاشی و سرامیک، زیلو، طلا، نساجی و سنگ در حال فعالیت هستند و دو خوشه دیگر شامل خوشه گردشگری و خوشه نایلون و پلاستیک نیز در دست پیگیری هستند.
فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اراضی خلع ید شده اظهار کرد: در طول سه سال گذشته ۱۶۲ قرارداد واگذاری زمین با وسعت ۸۲ هکتار به دلیل راکد بودن، خلع ید شده است.
وی در این نشست همچنین به سؤوالات خبرنگاران در مورد فاضلاب شهرکهای صنعتی، وضعیت زیرساختها و تعهدات شهرک صنعتی زارچ، پروژه های دهه فجر، ایمنی و آتش نشانی شهرکهای صنعتی و … پرداخت.
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