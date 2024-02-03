۱۱۳ واحد مشاور املاک متخلف در لرستان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند شامگاه شنبه در شورای مسکن و بازآفرینی شهری لرستان، اظهار داشت: بهمنظور پیگیری بیشتر طرحهای نهضت ملی مسکن و مسائل حوزه شهرستانهای استان، فرمانداران جلسات شورای مسکن را در شهرستانها تشکیل و موارد را به شورای مسکن استان منعکس کنند.
وی با اشاره به اقدامات خوب صورتگرفته در ارتباط با موضوع ساماندهی مسکن و کنترل بازار، گفت: سه هزار و ۲۰۰ بازرسی در سطح استان انجام شده که این بازرسیها منجر به پلمب ۱۱۳ واحد متخلف و غیرمجاز املاک شده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اهتمام دولت به اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، گفت: این برنامه را از اولویتهای اساسی دولت است و باید در مسیر تحقق جهش ساخت مسکن پایکار باشیم.
دالوند با تأکید بر اهتمام بیشتر دستگاههای خدمترسان و شهرداریها در حوزه صدور پروانه در راستای قانون جهش تولید مسکن، افزود: در بسیاری از شهرستانها به نقطه شروع رسیدیم و بناست در آینده نهچندان دور عملیات اجرایی و کلنگزنی این طرحها انجام شود.
وی گفت: بانکها در انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات میتوانند کمک شایانی به طرح نهضت ملی مسکن داشته باشند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: لازم است بازآفرینی بافت فرسوده شهری در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد.
دالوند با اشاره به بررسی و تأیید محله «ماسور» بهعنوان یکی از محلات هدف طرح بازآفرینی شهری، گفت: این محله بهعنوان یک محله برای اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در کمیسیون ماده پنج و ستاد بازآفرینی شهری شناخته و معرفی شد که از مزایای آن میتوان به استفاده از ظرفیت قیر رایگان برای آسفالت معابر اشاره کرد.
