عوامل پیش بینی کننده شروع میگرن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، با این حال، این عوامل از صبح تا بعد از ظهر و عصر متفاوت بودند.

بر اساس گزارش اخیر، کیفیت ضعیف خواب، کیفیت خواب پایین‌تر از حد معمول و سطح انرژی پایین‌تر از حد معمول با میگرن صبحگاهی مرتبط است.

برعکس، میگرن بعد از ظهر و عصر با افزایش سطح استرس یا سطح انرژی بالاتر از حد معمول در روز قبل مرتبط است.

«کاتلین مریکانگاس»، سرپرست بخش تحقیقات اپیدمیولوژی ژنتیکی مؤسسه ملی سلامت روان و نویسنده این مطالعه، گفت: «این الگوهای مختلف از پیش‌بینی‌کننده‌های سردرد صبحگاهی و اواخر روز، نقش ریتم‌های شبانه‌روزی را در سردرد برجسته می‌کند. یافته‌ها ممکن است به ما بینشی در مورد فرآیندهای زمینه ساز میگرن بدهد و به ما در بهبود درمان و پیشگیری کمک کند.»

برای این مطالعه، محققان پیش‌بینی‌کننده‌های بالقوه میگرن را در میان ۴۷۷ فرد ۷ تا ۸۴ ساله دنبال کردند.

تقریباً نیمی از شرکت‌کنندگان سابقه میگرن داشتند و از هر پنج نفر، سه نفر حداقل یک بار در طول مطالعه میگرن صبحگاهی داشتند.

شرکت کنندگان چهار بار در روز به مدت دو هفته با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل، خلق و خو، انرژی، استرس و سردرد خود را ارزیابی کردند. آنها همچنین کیفیت خواب خود را یک بار در روز ارزیابی کردند و برای ردیابی خواب و فعالیت بدنی از مانیتورهای فعالیت استفاده کردند.

نتایج نشان داد که کیفیت خواب ضعیف با ۲۲ درصد افزایش خطر میگرن صبحگاهی همراه است، در حالی که کاهش کیفیت خواب گزارش شده توسط خود فرد با ۱۸ درصد افزایش خطر مرتبط است.

مریکانگاس خاطرنشان کرد: «کاهش سطح انرژی معمول در روز قبل نیز با افزایش ۱۶ درصدی خطر ابتلاء به میگرن در صبح مرتبط بود.»

از سوی دیگر، سطح استرس بیشتر و سطح انرژی بسیار بالاتر در روز قبل با افزایش ۱۷ درصدی خطر میگرن در بعد از ظهر یا عصر مرتبط بود.

محققان خاطرنشان کردند که خواب، انرژی و استرس، با خطر میگرن مرتبط هستند، نه سطح اضطراب و نه افسردگی.

مریکانگاس گفت: «در کمال تعجب، ما هیچ ارتباطی بین علائم اضطراب و افسردگی یک فرد و احتمال حمله میگرن در روز بعد پیدا نکردیم.»