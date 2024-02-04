میزان تسهیلات اعطایی به طرح های تحقیقاتی دانشجویی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در راستای رسالت کمیته تحقیقات دانشجویی در رابطه با حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان ، در جلسه شورای پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزایش گرنت اعطایی طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به تصویب رسید.

دکتر رامین رضایی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر گفت: اگر طرح تحقیقاتی ارائه شده توسط عضو هیات علمی دانشگاه به تصویب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی برسد، می تواند به میزان ۵۰ درصد بودجه مصوب شده تا سقف ٢۰۰ میلیون ریال از اعتبار این کمیته استفاده کند.

وی افزود: این تسهیلات شامل حال طرح های می شود که پایان نامه دانشجویی نباشد و پس از آن نیز تبدیل به پایان نامه دانشجویی نشود.

رضایی خاطرنشان کرد: همچنین، طرح هایی که توسط دانشجویان بعنوان مجری طرف قرارداد ارائه می شوند از تسهیلات تا سقف ١۵۰ میلیون ریال برخوردار خواهند بود.

وی با بیان اینکه در گذشته مبلغ این تسهیلات بسیار کم بود و با موافقت معاون پژوهشی افزایش چشمگیری یافت، تصریح کرد: روند داوری طرح های ارسالی به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه همانند دانشکده ها است و مدت زمان بررسی/ تصویب این طرح ها تفاوتی با سایر طرح ها ندارد.