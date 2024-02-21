«نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی» به تالار مولوی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی» به نویسندگی دلارام موسوی و سروین کیانی با کارگردانی دلارام موسوی و تهیه‌کنندگی ژاله احمدی کبیر از ۱۱ اسفند ماه ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه خواهد رفت.

سیما ‌غلامی، محمدعلی ‌براتی، فاطمه ‌رادمرد، علی ‌حدادی، فرزانه ‌سیری، علیرضا ‌ولی ‌پور و محمد جهانشاهی بازیگران این اثر نمایشی هستند، «نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی» داستان زندگی ۲ خانواده است که در اثر جنگ جهانی دوم به هم گره می‌خورد.

دیگر عوامل این اثر نمایشی به‌زودی معرفی خواهند شد. علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش هم‌اکنون می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.