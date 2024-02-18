«خونِ» در تالار مولوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خونِ» به نویسندگی حسین قاسمیهنر و عطیه علی همتی، با کارگردانی حسین قاسمیهنر، از هفدهم بهمن ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه رفته است.
این اثر نمایشی به مدت ۶ اجرا تمدید شد و تا ۴ اسفند روی صحنه خواهد بود.
در خلاصه داستان نمایش «خونِ» آمده است: «سلام؛ به گالری ما خوش اومدید؛ ما در این گالری آثاری از معروفترین آرتیستهای ایران و جهان رو براتون به نمایش میذاریم ... .»
نقاشیهایی در این اجرا وجود دارد که به درخواست گروه اجرایی نمایش، توسط کودکانکار کشیده شده است و پس از هر اجرا باحضور مخاطبان و تماشاگران نقاشیها خریداری میشود.
بهزاد حاجیزاده، بازیگر ۸ ساله این اثر نمایشی است.
دیگر عوامل این نمایش عبارتاند از ریحانه شهسواری طراح لباس، اتابک اسدی طراح نور، محمدرضا دوستمحمدی طراح پوستر، ترنم سلمان طراح بروشور، حسین قاسمی هنر، ریحانه شهسواری طراح صحنه، علی کیهانی مشاور رسانهای، ابوالفضل نجارزاده بازیگردان، محمدرضا خواجه بهرامی مدیر تولید، مهدی بیات سرپرست گروه کارگردانی، مطهره مقدمراد، فاطمه کوشکی، کیمیا خراسانی گروه کارگردانی، ریحانه شهسواری، هانیه علینژاد ساخت صحنه، هانیه علینژاد دستیار لباس، سیدمسعود حسینی دستیار صحنه، حسین کیانی دستیار نور، ترنم سلمان عکاس، امین ملکی ساخت تیزر.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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