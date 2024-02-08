«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان دستیابی به لایه ژئو در صنعت فضایی کشور، اظهار کرد: یک نقشه راه ۱۰ ساله برای صنعت فضایی کشور داریم که سال گذشته تصویب شد و آقای رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد؛ بر اساس این نقشه راه و در افق ۱۴۰۷ باید به لایه ژئو در ۳۶۰۰۰ کیلومتری زمین دست پیدا کنیم.

زارع‌پور تاکید کرد: همکاران ما در صنعت فضایی کشور تلاش می‌کنند تا ان‌شاءالله به این هدف که از قبل مشخص شده است، دست پیدا کنیم.

گفتنی است؛ در دومین جلسه شورایعالی فضایی در دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی رییس‌جمهور و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این شورا، برنامه ۱۰ ساله و راهبردی فضایی کشور به تأیید و تصویب شورایعالی فضایی رسید؛ طبق این برنامه، جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال آینده تبدیل به قطب منطقه‌ای در توسعه فناوری‌های فضایی و ارائه خدمات پرتاب‌های فضایی خواهد شد و این هدف‌گذاری، با تکیه بر توانمندی داخلی و دانش متخصصان کشورمان باید محقق شود.

یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، طرح‌ریزی و اجرای مأموریت‌های فضایی در راستای بهره‌مندی شهروندان، کسب‌وکارها، دستگاه‌های اجرایی از فناوری‌های روز دنیا است که کمک شایان توجهی به رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف خواهد کرد.

در عین حال توسعه زیرساخت‌های پرتاب و ایستگاه‌های زمینی، سرعت بخشیدن به روند طراحی و ساخت ماهواره‌های مخابراتی، پرتاب ماهواره‌های سنجشی با دقت یک متر و کمتر، حرکت در مسیر تعاملات بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک، اجرای طرح‌های اکتشافاتی با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی جهت رسیدن به پرتاب محموله‌هایی با وزن بالا و… از جمله دیگر سرفصل‌های برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور است.