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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲

در نشست فیلم مطرح شد؛

«میرو» محصول یک بغض فروخورده است

«میرو» محصول یک بغض فروخورده است

عوامل فیلم سینمایی «میرو» در نشست این اثر بر لزوم توجه بیشتر به استان سیستان و بلوچستان و احیای غیرت ورزی در میان نوجوانان و جوانان اشاره کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «میرو» غروب یکشنبه در روز چهارم از برگزاری جشنواره فیلم فجر با حضور کارگردان و تهیه کننده و جمعی از عوامل و بازیگران فیلم برگزار شد.

در ابتدای نشست سعید الهی تهیه کننده سینمایی «میرو» گفت: ایده اولیه توسط آقای ریگی مطرح و در شورای بررسی بنیاد شهید تصویب شد و پس از آن همراهی بنیاد سینمایی فارابی رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه سال‌ها پیرامون سینمای راهبردی صحبت کرده است، ادامه داد: رسالت «میرو» فراتر از فروش گیشه است. سینما نیازمند انتقال مفاهیم و تقویت کارکرد راهبری است از این رو ما نیز از روز اول بنا داشتیم مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت کار را بسازیم و در فیلم ابتدا سلطان هدف است اما «میرو» در مسیر تحول می‌فهمد که هدف بزرگ‌تری دارد.

وی افزود: این فیلم یک نگاه متفاوت به استان سیستان و بلوچستان دارد. معتقدیم «میرو» محصول یک بغض فروخورده است و از سیاستمداران انتظار می‌رود توجه بیشتری به این استان داشته باشند. در فیلم‌های سیستان و بلوچستان نباید فقر و اشرار و قاچاق و تروریست دیده شود. این فیلم محصول یک نگاه شریف است و تلاش کردیم زوایای پنهان را به خوبی نشان دهیم.

ریگی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرداختن به سینمای کودک گفت: همیشه کودک و نوجوان به واسطه اینکه آینده سرزمین هستند برایم مهم بوده است.

پیمان شیرخانی نویسنده این اثر گفت: برخلاف شخصیت میرو خودم خیلی آدم آرامی بودم اما شخصیت میرو شور و شر است و خیلی شخصیت او را دوست دارم.

وی افزود: میرو خلافکار جدی نیست و شیطنت‌هایی دارد. تجربه دهه ۶۰ می‌گوید افراد خواه ناخواه درگیر جنگ بودند. تلاش ما بر این بوده که نگاهمان با نگاه مرسوم به سیستان و بلوچستان متفاوت باشد از همین رو به پدر و مادرهایی که نقش اساسی در تربیت فرزند دارند، پرداخته ایم.

کارگردان اثر با اشاره به اینکه فارابی از فیلم کودک و نوجوان حمایت کرده است، گفت: مدیون حمایت‌های مادرم هستم.

ریگی در پاسخ به نحوه انتخاب بازیگر فیلم توضیح داد: ترجیحم بر این است تا از بازیگران و بچه‌های سیستان و بلوچستان استفاده کنم و در این اثر و آثار قبلی تاکید داشتم بخشی از بازیگران از استان سیستان و بلوچستان انتخاب شوند و این بازیگری خوب حاصل تمرین مستمر بازیگران است.

در ادامه سودابه بیضایی بازیگر این اثر درباره نقشش عنوان کرد: این بخش از فیلمنامه که مادر می‌تواند با حضور خود تأثیر جدی بر رشد فرزند و بلوغ او داشته باشد برای من قابل توجه بود. برای تمرین لهجه فرصت کمی داشتم و با راهنمایی‌های آقای افشار موفق شدم.

ایوب افشار بازیگر این اثر نیز یادآور شد: این اولین فیلمی است که در آن بر مردم بلوچ توهین نشد و خوشحالم که امروز تصویر صحیحی از مردم سیستان و بلوچستان ارائه شد.

مهدی دین محمدپور بازیگر نقش اصلی این فیلم درباره نقش میرو بیان کرد: این دومین تجربه من است درحالی که مغازه دار هستم و حرفه ام بازیگری نیست اما بادیدن فیلمنامه معتقد بودم باید در این فیلم بازی کنم چرا که در این اثر تصویر صحیحی از سیستان و بلوچستان ارائه می‌شود.

امیررضا دلاوری دیگر بازیگر فیلم مطرح کرد: تمام دیالوگ‌های من توسط آقای افشار با من تمرین شد. بین پیشنهادها ترجیح دادم این کار را انتخاب کنم چرا که اقوام ایرانی و گویش‌های ایرانی برایم چالش برانگیز است.

حمید ابراهیمی نیز در پایان نشست بیان کرد: در تئاتر تجربه کارهای دفاع مقدسی داشته ام و همیشه در سینما و تلویزیون نقش آدم شرور را بازی کردم اما حضورم در چابهار برای اولین بار رقم خورد و بازی در یک نقش مثبت تجربه خوبی برایم بود.

کد مطلب 6014487
سید امیر شایان حقیقی

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