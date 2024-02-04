به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «میرو» غروب یکشنبه در روز چهارم از برگزاری جشنواره فیلم فجر با حضور کارگردان و تهیه کننده و جمعی از عوامل و بازیگران فیلم برگزار شد.

در ابتدای نشست سعید الهی تهیه کننده سینمایی «میرو» گفت: ایده اولیه توسط آقای ریگی مطرح و در شورای بررسی بنیاد شهید تصویب شد و پس از آن همراهی بنیاد سینمایی فارابی رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه سال‌ها پیرامون سینمای راهبردی صحبت کرده است، ادامه داد: رسالت «میرو» فراتر از فروش گیشه است. سینما نیازمند انتقال مفاهیم و تقویت کارکرد راهبری است از این رو ما نیز از روز اول بنا داشتیم مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت کار را بسازیم و در فیلم ابتدا سلطان هدف است اما «میرو» در مسیر تحول می‌فهمد که هدف بزرگ‌تری دارد.

وی افزود: این فیلم یک نگاه متفاوت به استان سیستان و بلوچستان دارد. معتقدیم «میرو» محصول یک بغض فروخورده است و از سیاستمداران انتظار می‌رود توجه بیشتری به این استان داشته باشند. در فیلم‌های سیستان و بلوچستان نباید فقر و اشرار و قاچاق و تروریست دیده شود. این فیلم محصول یک نگاه شریف است و تلاش کردیم زوایای پنهان را به خوبی نشان دهیم.

ریگی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرداختن به سینمای کودک گفت: همیشه کودک و نوجوان به واسطه اینکه آینده سرزمین هستند برایم مهم بوده است.

پیمان شیرخانی نویسنده این اثر گفت: برخلاف شخصیت میرو خودم خیلی آدم آرامی بودم اما شخصیت میرو شور و شر است و خیلی شخصیت او را دوست دارم.

وی افزود: میرو خلافکار جدی نیست و شیطنت‌هایی دارد. تجربه دهه ۶۰ می‌گوید افراد خواه ناخواه درگیر جنگ بودند. تلاش ما بر این بوده که نگاهمان با نگاه مرسوم به سیستان و بلوچستان متفاوت باشد از همین رو به پدر و مادرهایی که نقش اساسی در تربیت فرزند دارند، پرداخته ایم.

کارگردان اثر با اشاره به اینکه فارابی از فیلم کودک و نوجوان حمایت کرده است، گفت: مدیون حمایت‌های مادرم هستم.

ریگی در پاسخ به نحوه انتخاب بازیگر فیلم توضیح داد: ترجیحم بر این است تا از بازیگران و بچه‌های سیستان و بلوچستان استفاده کنم و در این اثر و آثار قبلی تاکید داشتم بخشی از بازیگران از استان سیستان و بلوچستان انتخاب شوند و این بازیگری خوب حاصل تمرین مستمر بازیگران است.

در ادامه سودابه بیضایی بازیگر این اثر درباره نقشش عنوان کرد: این بخش از فیلمنامه که مادر می‌تواند با حضور خود تأثیر جدی بر رشد فرزند و بلوغ او داشته باشد برای من قابل توجه بود. برای تمرین لهجه فرصت کمی داشتم و با راهنمایی‌های آقای افشار موفق شدم.

ایوب افشار بازیگر این اثر نیز یادآور شد: این اولین فیلمی است که در آن بر مردم بلوچ توهین نشد و خوشحالم که امروز تصویر صحیحی از مردم سیستان و بلوچستان ارائه شد.

مهدی دین محمدپور بازیگر نقش اصلی این فیلم درباره نقش میرو بیان کرد: این دومین تجربه من است درحالی که مغازه دار هستم و حرفه ام بازیگری نیست اما بادیدن فیلمنامه معتقد بودم باید در این فیلم بازی کنم چرا که در این اثر تصویر صحیحی از سیستان و بلوچستان ارائه می‌شود.

امیررضا دلاوری دیگر بازیگر فیلم مطرح کرد: تمام دیالوگ‌های من توسط آقای افشار با من تمرین شد. بین پیشنهادها ترجیح دادم این کار را انتخاب کنم چرا که اقوام ایرانی و گویش‌های ایرانی برایم چالش برانگیز است.



حمید ابراهیمی نیز در پایان نشست بیان کرد: در تئاتر تجربه کارهای دفاع مقدسی داشته ام و همیشه در سینما و تلویزیون نقش آدم شرور را بازی کردم اما حضورم در چابهار برای اولین بار رقم خورد و بازی در یک نقش مثبت تجربه خوبی برایم بود.