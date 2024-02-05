وزیر کشور وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح دوشنبه به منظور افتتاح پروژه‌های دهه فجر و با هدف سفر به برخی از شهرستان‌ها، افتتاح و بازدید از تعدادی از پروژه‌های عمرانی و حضور در جلسات در خصوص مسائل پیشرفت و توسعه استان وارد استان کرمانشاه شد.

وحیدی در بدو ورود به استان کرمانشاه پس ادای احترام به مقام شامخ شهدا از ۴۵ دستگاه اتوبوس شهری خریدار شده توسط شهرداری که قرار است از امروز وارد ناوگان مسافربری شهر شود بازدید کرد.

پس از آن عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مناطق جنوب و شرق کلان شهر کرمانشاه با حضور وزیر کشور کلنگ زنی می‌شود.