سرمربی اردن: به فینال فکر می کنیم/منتظر هوادار قطری هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، 《حسین عموته》در نشست خبری قبل از بازی اردن و کره جنوبی در نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گفت: بازی خیلی سختی داریم اما شانس هر دو تیم مساوی است. می‌دانیم کارمان خیلی سخت است زیرا کره جنوبی یکی از تیم‌های بزرگ قاره آسیا است.

سرمربی تیم ملی فوتبال اردن افزود: پتانسیل تیمی کره جنوبی از لحاظ تاکتیکی و فیزیکی بسیار زیاد است. می‌دانیم بازی خیلی سختی داریم و باید مالکیت توپ داشته باشیم. باید پاس‌های خوبی بدهیم و برای کنترل بازی تاکتیک مناسبی اتخاذ کنیم. تلاش ما این است شرایط ایده آل خودمان را حفظ کنیم و به چیزهای دیگر فکر نکنیم.

او درباره توان بالای تیم ملی کره جنوبی تصریح کرد: می‌دانیم آنها با بردن تیم‌هایی مثل استرالیا و عربستان به نیمه نهایی آمده‌اند اما به هرحال باید با قلب‌هایمان بجنگیم و تمام قدرت خود را روی بازی بگذاریم تا به نتیجه لازم برسیم.

عموته در خصوص شرایط بازیکنانش گفت: وضعیت بازیکنانم ایده آل است. استراحت خوبی داشته‌ایم و امیدواریم در بازی فردا با کره تمرکز لازم را هم داشته باشیم‌. وضعیت خیلی خوبی داریم و با لطف خدا می‌خواهیم این بازی را ببریم.

وی درباره احتمال مشخص نشدن نتیجه بازی در ۹۰ دقیقه توضیح داد: می‌دانیم باید برای هر اتفاقی آماده باشیم. در گذشته هم بازی ۱۲۰ دقیقه‌ای داشتیم و شاید بار دیگر این اتفاق بیفتد. هر تیمی در اینجا هست بسیار حرفه ای است.

سرمربی اردن درمورد نیاز تیمش به حمایت هواداران و مردم کشورهای عربی، عنوان کرد: امیدوارم هستیم در این بازی حمایت خوبی از تیم ما شود. این موضوع به اردن کمک می‌کند. حضور آنها جزئیاتی محسوب می‌شود که می‌تواند نتیجه را هم تغییر دهد.

عموته درخصوص احتمال فشرده بازی کردن تیمش در دفاع و استفاده از ضد حملات، گفت: به این نتیجه رسیده ایم تیم برنده می‌تواند به ما کمک کند تا به نتیحه دلخواه خودمان برسیم. باید ذهن بازیکنان را برای کل مسابقه آماده کنیم تا انرژی آنها در وقت‌های قانونی یا اضافی تحلیل نرود. تعدادی از بازیکنانم در تیم‌های باشگاهی خود بازی‌های فشرده داشته اند.

وی درمورد شرایط روحی تیم اردن، خاطرنشان کرد: تیم انرژی خیلی خوبی دارد. در جلسه‌ای که با بازیکنان داشتیم، دیدم انرژی خیلی بالا و تمرکز کامل دارند. آنها همدیگر را برای افزایش روحیه برای بازی بزرگ مقابل کره حمایت می‌کنند.

وی درباره آخرین وضعیت التماری، بازیکن پرآوازه تیمش گفت: برای مراقبت از بازیکنان خیلی مهم است که به وضعیتشان رسیدگی شود. اگر خدا بخواهد فردا آماده خواهد بود چرا که بازیکن کلیدی ماست و تیم ما به او وابسته است. البته ما فقط به او نیاز نداریم بلکه همه بازیکنانمان را می‌خواهیم.

سرمربی اردن در پاسخ به این سوال که صعود به نیمه نهایی باعث فشار روی تیمش می‌شود یا اعتماد به نفس بیشتری به آنها می‌دهد، تصریح کرد: مشخص است‌. وقتی چنین مسیری را برای حضور در نیمه نهایی طی می‌کنید، یعنی سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشته‌اید و اکنون نیز آماده هر اتفاقی هستید.

همچنین ابراهیم سعادح، بازیکن اردن هم در این نشست خبری گفت: شرایط خیلی خوبی داریم و برای هر اتفاقی آماده هستیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.

وی در مورد حضور قطر و اردن به عنوان دو تیم عربی در نیمه نهایی، توضیح داد: امیدوارم هر ۲ تیم به فینال برسند. می‌دانیم کار خیلی سختی است و فشار زیادی وجود دارد اما این برای من اتفاق خوبی است.