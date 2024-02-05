گلایه عوامل «آپاراتچی» از حضور نداشتن در سودای سیمرغ

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه ۱۶ بهمن، نشست خبری فیلم سینمایی «آپاراتچی» با حضور علی طاهرفر کارگردان، سجاد نصراللهی تهیه‌کننده، جعفر محمدشاهی طراح صحنه، مسعود ملکی مجری طرح، بهنام تشکر، تورج الوند، رضا ناجی، حسین عابدینی، جلیل طایفی، امید مبصری، محمدولی فروتن و امین گلستانه از جمله بازیگران این فیلم برگزار شد.

سجاد نصراللهی تهیه کننده فیلم «آپاراتچی» گفت: این فیلم برگفته از کتابی با همین عنوان است و پس‌از یک سال و نیم پژوهش و آماده شدن فیلمنامه برای تولید کار اقدام کردیم. شرایط پروژه و اینکه مربوط به بازه دهه ۶۰ بود سختی‌های زیادی در پروداکشن و طراحی صحنه و … برایمان به وجود آورد اما خوشبختانه توانستیم کار قابل قبولی ارائه دهیم.

علی طاهر فر کارگردان اثر گفت: آقای جلیل طائفی از فیلمسازان دهه ۶۰ ما هستند و از فیلمسازی تا پخش برنامه دارند و به صورت خود جوش اکران دارند و بخشی از درآمد را به جنگ اختصاص می‌داد. معتقدم قهرمان قصه من باید ما به ازا بیرونی داشته باشد و محصول تخیل نباشد و تمام موقعیت‌های کمدی ما برآمده از دل قصه است و طراحی کمدی نکرده ایم.

وی عنوان کرد: با زبانی شیواتر از این نمی‌شد به زندگی شهید لاجوردی پرداخت.

در ادامه این نشست، طاهرفر در پاسخ به این که آیا فیلم شما در راستای جریانی است که با فیلم «فسیل» در سینما ایجاد شده است، گفت: اصلاً دوست ندارم فیلم ما هم‌ردیف «فسیل» قرار بگیرد. قصه ما از دل مردم بیرون می‌آید و هدف ما ایجاد کمدی موقعیت نبوده است.

تورج الوند بازیگر نقش اصلی این اثر سینمایی گفت: از بازی در نقشی به زبان شیرین آذری خیلی خوشحالم و به نقش‌ها جدید و نو تمایل بیشتری دارم.

جلیل طایفی شخصیتی که فیلم پیرامون او ساخته شده است نیز بیان کرد: حدود ۱۲۰ فیلم کار کردم که ۸۰ اثر مجوز گرفت و بخشی از درآمد را به آسیب دیدگان از جنگ اختصاص دادم.

رضا ناجی بازیگر فیلم عنوان کرد: جلیل طایفی ۴ دهه است در هنر و سینما فعالیت می‌کند و من قبل از حضور در تهران و آثار سینمایی در ۴ فیلم وی بازی کرده ام.

حسین عابدینی بازیگر این اثر نیز درباره نقشش توضیح داد: دوست داشتم در کار آذری بازی کنم و همچنین دوباره به سینما برگردم

وی افزود: پیشنهادات مختلفی حتی از شبکه جم داشتم ولی حاضر نشدم یک خانه در ترکیه را در ازای فروش یک وجب خاک وطن کسب کنم و به تک تک خانه‌های کشورم پشت کنم.

محمد ولی فروتن دیگر بازیگر این اثر گفت: علاقه مند هستم فیلم ما برای عموم مردم باشد نه فقط قشر فرهیخته و از همه عوامل و دست اندر کاران تشکر می‌کنم.

امین گلستانه دیگر بازیگر این فیلم، نیز یادآور شد: خوشحالم در این پروژه خدمت دوستان بودم و از کارگردان و انرژی بالای او متشکرم.

مسعود ملکی پژوهشگر و مجری طرح پروژه در ادامه مطرح کرد: از سال ۸۸ می‌خواستیم روایت مردمی در فرهنگ را پیگیری کنیم و هسته‌هایی بدون آنکه معطل دستگاه‌ها باشند و تولید فرهنگی داشته اند، معرفی کنیم. ما به واقعیت و مستندنگاری در فضای سینمایی کشور نیاز داریم.

جعفر محمدشاهی طراح صحنه این اثر با اشاره به اینکه طراحی صحنه پشت صحنه سینما ایران دقیقاً شبیه عملیات و جنگ است، گفت: طراحی صحنه این کار با توجه به محدودیت‌ها و ناملایمتی ها انجام شد و من از هیأت انتخاب سوال دارم با چه معیاری آثار را انتخاب کرده اند؟ اگر این آثار خوب سینما است پس بقیه چه هست؟ فیلم‌های ما به شدت ضعیف هستند. من فیلم جنگی دیده ام که طراحی صحنه بسیار ضعیفی دارد. این فیلم یک کار اولی است اما طراحی درستی دارد. چرا طراحی صحنه آن نباید در بخش رقابتی حضور داشته باشد؟ این کار از شیرین‌ترین کارهای من بود اما سخت بود و سختی اش هنوز روی تنم مانده است.

ابوذر حیدری تدوین‌گر فیلم «آپاراتچی» عنوان کرد: ای کاش فیلم ما هم در سودای سیمرغ بود. من فکر می‌کنم حق ما خورده شده است. در هر صورت مردم و رسانه‌ها نظرشان را درباره فیلم‌ خواهند گفت.

در ادامه کارگردان فیلم تصریح کرد: عنوان فیلم اولی خیلی من را اذیت می‌کند. درست است که عنوانش بخش نگاه نو است؛ اما همه ما را به چشم فیلم‌اولی می‌بینند.

این کارگردان در پایان نشست خبری، نوشته‌ای درباره دغدغه‌های فیلمسازی‌اش و نظراتش در مورد رویکرد و روند داوری‌ها در جشنواره فیلم فجر خواند.