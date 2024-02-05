به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، شجاع خلیل زاده در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران گفت: می‌دانستیم بازی خیلی سختی با ژاپن داریم که برای ملت ایران هم مهم بود. خدا را شکر با یک بازی منطقی و خیلی خوب توانستیم ژاپن را شکست دهیم و مردم را خوشحال کنیم.

مدافع تیم ملی ایران تاکید کرد: بازی با قطر سخت‌تر از ژاپن است. تمام تمرکز خودمان را روی این دیدار گذاشته‌ایم. امیدوارم با دعای خیر مردم ایران سربلند بیرون بیاییم.

او درباره حمایت تماشاگران در بازی‌های قبلی این تیم ادامه داد: از هواداران مقیم قطر خیلی تشکر می‌کنم. بازی بعدی خیلی سخت است جون با میزبان بازی داریم. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم یکدل هستیم تا به نتیجه لازم برسیم.

خلیل زاده درباره ترس از غرور در تیم ملی ایران به دلیل بردن ژاپن گفت: در اردوی کیش بازیکنان با هم صحبت کردیم که دیدار با ژاپن یا هر تیم دیگری مهم نیست بلکه ققط قهرمانی مهم است. اگر بخواهم درباره بازی با ژاپن صحبت کنم باید بگویم بازی کردن با ژاپن مهم نیست ما آمده ایم قهرمان شویم. در فینال هم به ژاپن می‌خوردیم فرقی برای ما نمی‌کرد. در شرایط سخت فعلی می‌توانیم دل مردم را شاد کنیم. غرور هم نداریم.

او ادامه داد: ما بازیکن بی تجربه نداریم. تمام بازیکنان چند دوره حضور در جام جهانی و جام ملت‌های آسیا دارند. ما یک بازی در تورنمنت اردن کردیم که پرگل هم قطر را بردیم اما این بازی را با آن دیدار مقایسه نکنید.

خلیل زاده در پایان خاطرنشان کرد: فقط می‌خواهیم ۸۵ میلیون ایرانی را که پای تلویزیون هستند خوشحال کنیم.