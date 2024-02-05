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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

تحول در قانون روابط کار و تأمین امنیت شغلی کارگران

تحول در قانون روابط کار و تأمین امنیت شغلی کارگران

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور گفت: بر اساس تغییرات ماده ۷ قانون کار اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به قرارداد دائمی تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فراز، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور در نشست خبری امروز این کانون، گفت: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیأت دولت ارائه شده است و بعد از تصویب نهایی در این هیأت به مجلس می‌رود.

وی با بیان اینکه تغییرات مهمی در این لایحه انجام شده است، تصریح کرد: این تغییرات ما را به خواسته ۳ دهه جامعه کارگری می‌رساند که مقوله تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار است.

وی افزود: با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیش‌نویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی ارتقا پیدا کند.

فراز یادآور شد: تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قراردادهای کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ادامه داد: بر اساس تبصره یک این لایحه اصل بر دائمی بودن قرارداد است، اما در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار (جدید) عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه از سوی کارفرما قابل انجام است.

فراز در پایان گفت: اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد سبب تحول در حوزه روابط کار به ویژه در حوزه تأمین امنیت شغلی رخ می‌دهد. امیدواریم امسال این لایحه در دولت نهایی و در مجلس بعدی به تصویب برسد.

کد مطلب 6015707
فاطمه امیر احمدی

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