تحول در قانون روابط کار و تأمین امنیت شغلی کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، آرش فراز، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور در نشست خبری امروز این کانون، گفت: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیأت دولت ارائه شده است و بعد از تصویب نهایی در این هیأت به مجلس می‌رود.

وی با بیان اینکه تغییرات مهمی در این لایحه انجام شده است، تصریح کرد: این تغییرات ما را به خواسته ۳ دهه جامعه کارگری می‌رساند که مقوله تأمین امنیت شغلی برای نیروی کار است.

وی افزود: با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیش‌نویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی ارتقا پیدا کند.

فراز یادآور شد: تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قراردادهای کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ادامه داد: بر اساس تبصره یک این لایحه اصل بر دائمی بودن قرارداد است، اما در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار (جدید) عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه از سوی کارفرما قابل انجام است.

فراز در پایان گفت: اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد سبب تحول در حوزه روابط کار به ویژه در حوزه تأمین امنیت شغلی رخ می‌دهد. امیدواریم امسال این لایحه در دولت نهایی و در مجلس بعدی به تصویب برسد.