تایید صلاحیت ۱۸ داوطلب دیگر در یزد/آمار نامزدها ۲۴۴ نفر شد

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی استان یزد اظهار کرد: پس از بررسی مجدد صلاحیت‌ها، صلاحیت ۱۸ نفر دیگر تایید شد و آمار تایید صلاحیت شده های استان تاکنون به ۲۴۴ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: این افراد در چهار حوزه انتخابیه استان یزد اقدام به ثبت نام برای شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرده اند.

رستگاری یادآور شد: با احتساب داوطلبان تایید صلاحیت شده در روز جاری، تا این لحظه ۷۰ درصد داوطلبان ثبت نام شده، تایید صلاحیت شده اند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: ۱۰۴ نفر از این داوطلبان از حوزه انتخابیه یزد شامل شهرستان‌های یزد، اشکذر و زارچ هستند.

وی، آمار داوطلبان حوزه انتخابیه اردکان را ۳۳ نفر، تفت ۵۰ نفر و مهریز را ۵۷ نفر اعلام کرد و افزود: از هر کدام از این حوزه ها یک نفر راهی مجلس خواهد شد.

گفتنی است؛ استان یزد دارای ۱۲ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه است و در مجموع چهار نفر از این حوزه ها با رای مردم راهی مجلس خواهند شد.