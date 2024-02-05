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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۵

دبیر ستاد انتخابات استان یزد:

تایید صلاحیت ۱۸ داوطلب دیگر در یزد/آمار نامزدها ۲۴۴ نفر شد

تایید صلاحیت ۱۸ داوطلب دیگر در یزد/آمار نامزدها ۲۴۴ نفر شد

یزد- دبیر ستاد انتخابات استان یزد از تایید صلاحیت ۱۸ نفر دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان یزد خبر داد.

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی استان یزد اظهار کرد: پس از بررسی مجدد صلاحیت‌ها، صلاحیت ۱۸ نفر دیگر تایید شد و آمار تایید صلاحیت شده های استان تاکنون به ۲۴۴ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: این افراد در چهار حوزه انتخابیه استان یزد اقدام به ثبت نام برای شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرده اند.

رستگاری یادآور شد: با احتساب داوطلبان تایید صلاحیت شده در روز جاری، تا این لحظه ۷۰ درصد داوطلبان ثبت نام شده، تایید صلاحیت شده اند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: ۱۰۴ نفر از این داوطلبان از حوزه انتخابیه یزد شامل شهرستان‌های یزد، اشکذر و زارچ هستند.

وی، آمار داوطلبان حوزه انتخابیه اردکان را ۳۳ نفر، تفت ۵۰ نفر و مهریز را ۵۷ نفر اعلام کرد و افزود: از هر کدام از این حوزه ها یک نفر راهی مجلس خواهد شد.

گفتنی است؛ استان یزد دارای ۱۲ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه است و در مجموع چهار نفر از این حوزه ها با رای مردم راهی مجلس خواهند شد.

کد مطلب 6015756

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